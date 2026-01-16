André Jardine admite que falta un refuerzo en América

Señaló que dentro del club existe claridad sobre la necesidad de realizar un movimiento adicional en el mercado y que podría concretarse en los próximos días.

América inició el Clausura 2026 con un panorama complicado tras caer 0-2 ante Atlético San Luis, resultado que dejó al descubierto la falta de resultados y la necesidad de ajustes en el plantel. Al término del encuentro, el director técnico André Jardine reconoció que el equipo aún no está completo y que hace falta un refuerzo más, aunque evitó usarlo como justificación por el desempeño mostrado.

Luego de sumar un empate y una derrota en las primeras jornadas del torneo, el estratega brasileño aceptó que las sensaciones no son positivas. No obstante, señaló que dentro del club existe claridad sobre la necesidad de realizar un movimiento adicional en el mercado, mismo que podría concretarse en los próximos días.

América reconoce que falta un refuerzo extranjero

Jardine explicó que la llegada del refuerzo pendiente podría tomar tiempo debido a que se trataría de un jugador extranjero, lo que implicaría liberar una plaza de No Formado en México. Esta situación, indicó, ya es conocida por la directiva y el cuerpo técnico.

“Ya hablamos. Tengo clara la sensación de que nos falta un movimiento. Dentro del club sabemos que hay que tener un poco de paciencia, no es simple, debe haber una salida siendo extranjero. No está cerrado, hay opciones, no es buen momento para hablar, podría sonar a excusa, debemos de ser críticos”, señaló el técnico en conferencia de prensa.

La expulsión de Ramón Juárez marcó el partido

Uno de los factores determinantes en el encuentro fue la expulsión de Ramón Juárez durante el primer tiempo, tras una falta sobre Sanabria cuando se dirigía al mano a mano con el arquero Luis Ángel Malagón. A partir de ese momento, Atlético San Luis tomó el control del partido y logró marcar los dos goles del triunfo.

Sobre esta situación, Jardine consideró que jugar con un hombre menos desde los primeros minutos condicionó por completo el desarrollo del encuentro, especialmente ante un rival bien trabajado.

“Hay que contextualizar, jugar con uno menos desde los primeros minutos, en todos los lados, cualquier equipo es capaz de complicarte, más un equipo bien trabajado, con buenos argumentos. La expulsión complicó el partido”, explicó el técnico del conjunto azulcrema.

El análisis del arranque del torneo

El entrenador también pidió cautela al momento de evaluar el rendimiento del equipo en este inicio de torneo, al considerar que dos partidos, uno de ellos con inferioridad numérica, no son suficientes para emitir conclusiones definitivas.

Jardine señaló que será necesario esperar algunas jornadas más para contar con un panorama más claro del funcionamiento colectivo y de los ajustes que se deben realizar tanto en lo futbolístico como en la conformación del plantel.

Respaldo a Kevin Álvarez tras los abucheos

Otro de los temas abordados fue la reacción de la afición hacia Kevin Álvarez, quien fue abucheado durante el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes. El técnico defendió al lateral derecho y pidió apoyo para que pueda recuperar su mejor versión.

“Apoyarlo, cada error es importante aprender. No siento que ganamos nada en cada error de jugador buscarlo o matarlo. Es importante el apoyo”, comentó Jardine, quien aseguró que el jugador cuenta con la confianza del cuerpo técnico.

El estratega reiteró que no desiste de ningún elemento del plantel y que espera una evolución constante en los próximos compromisos, mientras el club trabaja en cerrar el refuerzo que considera necesario para completar al equipo.