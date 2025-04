 Ancelotti: 'Hemos cometido muchos errores pero hemos cumplido'

"Fuera no me he visto nunca, en el Bernabéu todo puede pasar en este tipo de partidos, con este ambiente, cuando tenemos que recuperar el marcador nunca bajamos los brazos. La afición apoya con un ambiente muy caliente que hace que nunca nos rindamos en nuestra casa", dijo.

"Lo que le dije ha sacado al mejor Vinícius, ha cambiado el ritmo y en el final ha sido determinante, en una jugada suya hemos marcado el 2-3 y ha aguantado a un nivel físico espectacular hasta el final mostrando todas sus cualidades", elogió.