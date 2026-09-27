Analiza Lamine Yamal su aportación goleadora con la selección

El destacado futbolista reconoció la importancia de mantener la presión alta para conseguir una sufrida victoria en territorio inglés.

El extremo del Barcelona Lamine Yamal se congratuló este sábado del triunfo de España ante Inglaterra en Wembley (2-3) y destacó su aportación al equipo con el primer gol después de un robo gracias a la presión alta.

“El míster nos ha pedido que vayamos a la presión, que queramos robar el balón. Es lo que he hecho, intentar ayudar al equipo. Siempre he dicho que, a veces me despisto, pero a veces robo. Me he quedado uno contra uno y he podido meter”, explicó Lamine Yamal en declaraciones al final del encuentro.

El de este sábado fue el octavo gol del futbolista del Barcelona con la Roja en los 34 partidos en los que ha sido internacional.

Valoró la reacción del equipo cuando se vio por detrás en el marcador.

“No es que nos sintamos cómodos, pero no nos molesta que el rival tenga el balón. Somos jugadores muy rápidos y sabemos jugar al contraataque. Hay que saber qué rol hay en cada partido y lo sabemos hacer nosotros”.

En la primera victoria con la segunda estrella tras conquistar el Mundial, Lamine Yamal elogió el rendimiento colectivo y mantener la racha victoriosa en Wembley.