Ana Paula Vázquez logra doble plata en Mundial tiro con arco

La arquera mexicana Ana Paula Vázquez firmó una destacada actuación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Antalya, Turquía

La arquera mexicana Ana Paula Vázquez firmó una destacada actuación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Antalya, Turquía, al conquistar dos medallas de plata, tanto en la prueba individual como en la competencia por equipos.

En la modalidad de arco recurvo individual, la sonorense avanzó con autoridad hasta la final, luego de imponerse en semifinales con marcador de 6-0 a la italiana Roberta Di Francesco.

En el duelo por el oro, Vázquez enfrentó a la china Jingyi Zhu, quien se quedó con la victoria por 7-3, dejando a la mexicana con la medalla de plata y consolidándola como una de las figuras del certamen.

Plata para Ana Paula Vázquez en la Copa del Mundo de Tiro con Arco 🥈🎯



Esta es la primera medalla individual para Ana Pau en el circuito de Copas del Mundo. pic.twitter.com/QDEXLaQONw — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) June 14, 2026

El equipo femenil también sube al podio

La delegación mexicana volvió a destacar en la prueba por equipos, donde Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz alcanzaron la final tras una sólida actuación en el torneo.

En el enfrentamiento decisivo, el conjunto nacional cayó ante China por 5-3, sumando así su segunda medalla de plata en la temporada 2026 del circuito.

Consistencia en el escenario internacional

El desempeño del equipo femenil refleja la regularidad de México en las competencias internacionales, al mantenerse de manera constante en las fases finales del serial de la Copa del Mundo.

La actuación en Antalya incrementa el número de preseas para el país y refuerza su posición como una de las potencias en el tiro con arco.

La Copa del Mundo representa uno de los principales escenarios de preparación de cara a los compromisos del ciclo olímpico, donde México busca consolidar su protagonismo.

La participación en Turquía dejó resultados positivos para la delegación nacional, que mantiene altas expectativas para las próximas competencias del calendario internacional.