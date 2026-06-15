Ana María Torres gana la Copa del Mundo de Triatlón en Huatulco

La triatleta mexicana sumó valiosos puntos para el ranking internacional, un aspecto clave en su objetivo de asegurar un lugar en Los Ángeles 2028.

La mexicana Ana María Valentina Torres tuvo una actuación destacada este domingo al proclamarse campeona de la prueba femenil de la Copa del Mundo de Triatlón, celebrada en Huatulco, Oaxaca, resultado que fortalece sus aspiraciones rumbo al ciclo olímpico.

La atleta originaria de Jalisco cruzó la meta con un tiempo de 1:00:07, suficiente para quedarse con la medalla de oro por delante de la estadounidense Kelly Wetteland, quien obtuvo la plata, y de la española Noelia Juan, que completó el podio con el bronce.

#Triatlón 3️⃣



¡ORO PARA ANA MARÍA! 🥇



Ana María Torres 🇲🇽 se lleva la prueba femenina en la Copa del Mundo de Huatulco 🇲🇽, sumando así puntos importantes de ranking rumbo a Los Ángeles 🇺🇸



¡Felicidades! 👏 pic.twitter.com/MLNmYMX6XD — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) June 14, 2026

Victoria que impulsa su camino olímpico

Tras la competencia, Torres expresó su emoción por el resultado y destacó el esfuerzo realizado durante los últimos meses, periodo en el que ha enfocado gran parte de su tiempo al alto rendimiento deportivo.

Además del título, la triatleta mexicana sumó valiosos puntos para el ranking internacional, un aspecto clave en su objetivo de asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará representar a México en la máxima justa deportiva.