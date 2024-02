AnaLu: sorprendida por el nivel de la Liga MX Femenil

Este miércoles el equipo de Rayadas de Monterrey posó para la fotografía oficial del Clausura 2024 en las instalaciones del Centro de Entrenamiento el Barrial.

Ahí estuvieron presentes tanto representantes de los patrocinadores del equipo, como cuerpo técnico y directiva.

Posterior a la fotografía, Ana Lucía Martínez, reciente adquisición del equipo, habló en zona mixta y confesó que ha quedado sorprendida con la Liga MX Femenil.

"Sinceramente no me esperaba el ritmo tan intenso de los partidos, difícil encontrar el ritmo y conocer cómo jugaban las compañeras. Realmente felicitar a la Liga mexicana porque están haciendo las cosas bien y ayudan mucho al fútbol femenil y hace que la competencia sea mucho más difícil”, afirmó.

‘Analu’, como comúnmente se le conoce, proviene del fútbol italiano y aseguró que le ha beneficiado llegar a México.

"Comparando tal vez con el fútbol europeo, yo diría que allá el fútbol es muy físico, muchas veces se juegan balón directo y táctico y aquí las jugadoras tienen un nivel técnico bastante alto, mueven mucho el balón y se trabaja mucho sobre posiciones largas y es un fútbol donde me he sentido más cómoda, soy una jugadora técnica y es un fútbol que me ayuda mucho".

Martínez ha disputado cuatro partidos en este actual torneo, todos desde el once inicial y ya ha contribuido con dos anotaciones.

Comentarios