Amos Kipruto se corona en el Maratón de Chicago

El maratonista keniano paró el cronómetro en 2 horas, un minuto y nueve segundos para firmar su primera victoria en Chicago

El keniano Amos Kipruto dominó este domingo la 48 edición del Maratón de Chicago, uno de los ocho 'majors' de la temporada, y se llevó la segunda prueba de su carrera en esta categoría, después de Londres 2022, mientras que la etíope Hawi Feysa revalidó el título conquistado el año pasado.

Kipruto paró el cronómetro en 2 horas, un minuto y nueve segundos y firmó su primera victoria en Chicago, después de acabar segundo en 2025 y tercero en 2024.

El keniano destronó al ugandés Jacob Kiplimo en un Maratón que reunió a 55.000 corredores en la ciudad estadounidense.

Kipruto firmó el ataque decisivo pasados los 30 kilómetros y dejó atrás a un grupo en el que estaban Kiplimo y el etíope Tadese Bikila, que terminó en dos horas, dos minutos y 56 segundos.

"Gracias por darme esta oportunidad, fue un gran día para mí. En 2024 fui tercero, en 2025 fui segundo, y en 2026 era el momento de ganar. La preparación para este Maratón fue perfecta, crecí mucho en entrenamientos. Todo depende del aspecto mental, me preparé mentalmente y dije, vamos", afirmó Kipruto minutos después de su victoria.

Doblete para Hawi Feysa

La prueba femenina estuvo más igualada y Hawi Feysa se impuso a la keniana Sharon Lokedi tras acelerar a falta de pocos metros para el 'Mount Roosevelt', el último desafío antes de la llegada en Grant Park.

Feysa selló su marca personal con un tiempo de dos horas, 13 minutos y 31 segundos, por delante de Lokedi y de Brigid Kosgei.

Fue el segundo 'major' de la carrera de Feysa, que también sumó dos podios en Tokio.

"Después de ganar en 2025 y regresar, estoy muy agradecida. Fue una batalla, después de que se fueran las liebres, pero a los 35 kilómetros es cuando me di cuenta de que podía ganar", aseguró la etíope tras su victoria.

El Maratón comenzó a las 7.30 de la mañana local, en un día soleado y con 16 grados centígrados de temperatura, unas condiciones ideales para competir en el recorrido plano de la Ciudad del Viento.

Récord del mundo en silla de ruedas

En el maratón femenino en silla de ruedas, Catherine Debrunner firmó el récord del mundo, con una marca 1:33:16 que rebajó un minuto su propia plusmarca mundial lograda en Berlín 2023.

Para Debrunner fue una revancha después de su deslucida actuación en este escenario en 2025, cuando afrontó la prueba arrastrando problemas de salud.

En categoría masculina, el también suizo Marcel Hug agrandó su leyenda en la Ciudad del Viento y se llevó su séptima corona en la ciudad estadounidense, de la que es el más ganador de siempre en su categoría.

Hug paró el cronómetro en 1:21:34, lo que supuso su mejor marca personal.