'Ametralladora' Muciño y 'Tito' Acosta: un amor entre campeones

25 Agosto 2025, 09:27

Arely 'La Ametralladora' Muciño y Ángel 'Tito' Acosta esperan la llegada de su primer hijo, quien nacerá en Texas en las próximas semanas

En el boxeo, México y Puerto Rico siempre fueron rivales naturales. Cientos de combates, guerras inolvidables y orgullo en juego. Pero aquella tarde, lejos de los encordados, en la Convención de la Organización Mundial de Boxeo en Panamá, no hubo careo ni campana. Solo miradas. Y ahí, como en un poema inesperado, Arely “La Ametralladora” Muciño y Ángel “Tito” Acosta se encontraron.

Ella, forjada en un barrio humilde de Monterrey, hija de un ex boxeador trabajador, con una carrera que la llevó a ser cinco veces campeona mundial de peso mosca.
Él, un boricua sencillo, noble, ex campeón minimosca del mundo, también hijo del esfuerzo.

Esa convención fue su ring neutral, su esquina compartida, el lugar donde el amor derribó fronteras, idiomas y rivalidades históricas.

Lo que nació como una charla casual entre campeones terminó siendo un flechazo que ni el mejor cronista de boxeo pudo anticipar.

Hoy, Arely y Tito viven su más grande pelea en pareja: la llegada de su primer hijo, quien nacerá en Texas en las próximas semanas.

“Es una gran felicidad para mí, mi primer hijo; estoy muy feliz, muy contento”, confesó Acosta. “Ya habíamos perdido a nuestro primer bebé; ahora estamos en espera de esta bendición de Dios”.

Lejos del ring, Arely luce hermosa, plena, orgullosa de su maternidad. Tito sonríe con la ilusión de un debutante. Y aunque todavía no saben si ese niño heredará los guantes, el destino ya lo hizo privilegiado: ser hijo de dos campeones del mundo.

Si alguna vez México y Puerto Rico se enfrentaron con intensidad en la lona, aquí no hubo esquina contraria: ganó el amor, ganó la vida.

Co información de Isaac Guerra 

