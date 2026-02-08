América y Monterrey se verán las caras en Ciudad de los Deportes

Se han enfrentado en 75 duelos oficiales los de la ‘Pandilla’ contra los de Coapa en torneos cortos, en los cuales América lleva ventaja histórica

En el cierre de la jornada 5 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario que albergará el duelo entre los Rayados del Monterrey y las ‘Águilas’ del América, mismo que inicia en punto de las 9:00 de la noche. Ahí se enfrentará la segunda mejor ofensiva que dirige estratégicamente Domènec Torrent Font contra la segunda mejor defensiva que comanda desde el banquillo André Soares Jardine.

Equipos saltarán al campo con sus uniformes tradicionales

Al rectángulo verde del recinto ubicado en la Alcaldía Benito Juárez, ambos contendientes portarán su uniforme tradicional. Los capitalinos lo harán con su vistoso uniforme en amarillo total, mientras que los del Monterrey lo harán en azul y blanco.

En esta batalla impartirá justicia el capitalino Óscar Mejía García, quien fungirá como árbitro central.

Historial favorece al América en torneos cortos

La historia marca que son 75 duelos oficiales los que han sostenido los de la ‘Pandilla’ contra los de Coapa en torneos cortos, considerando encuentros disputados en Liga y Liguilla.

El equipo dirigido por el Profe ‘Dome’ se llevó el triunfo en 23 partidos y en otros 20 empataron en el marcador final, aunado a las 32 derrotas registradas. Además, enviaron la pelota al fondo de las redes en 91 ocasiones, mientras que recibieron 106 anotaciones.

Funes Mori lidera el registro goleador de Rayados

De los 91 goles anotados por Rayados en estos enfrentamientos, su goleador histórico Rogelio Funes Mori marcó en 10 ocasiones. En cinco oportunidades, Aldo de Nigris consiguió anotaciones, mientras que Humberto Suazo y Sergio Canales sumaron cuatro goles cada uno.

Estadística de América vs Rayados en la Liga Mx