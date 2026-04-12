América y Cruz Azul empatan 1-1 en regreso del Estadio Azteca

Con el empate, Cruz Azul alcanzó 28 puntos, colocándose en la segunda posición del torneo, manteniéndose en la pelea directa por el liderato

El Club América y Cruz Azul empataron 1-1 en un partido cargado de simbolismo en el renovado Estadio Azteca, donde la intensidad apareció por momentos, pero la falta de contundencia terminó por marcar el resultado.

La noche tuvo un protagonista claro: Patricio Salas, quien inscribió su nombre en la historia al marcar el primer gol en esta nueva etapa del inmueble.

América golpea primero con un cabezazo histórico

El arranque fue totalmente azulcrema. América se adueñó del balón y generó peligro constante por las bandas, especialmente con Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, quienes desbordaron y rompieron líneas.

Al minuto 17, la presión encontró recompensa,: Zendejas levantó un centro preciso al corazón del área y Patricio Salas apareció para conectar de cabeza, colocando el balón pegado al poste y dejando sin opciones al arquero Andres Gudiño

El gol no solo significó la ventaja, sino que marcó un momento simbólico en el regreso del Azteca al calendario de Liga MX.

Cruz Azul reacciona en el momento justo

Tras el golpe, Cruz Azul ajustó líneas y comenzó a empujar hacia el frente. Aunque le costó generar claridad, el equipo fue ganando presencia en campo rival.

Cuando el primer tiempo parecía definido, llegó la jugada clave: en el 45+3, Carlos Rotondi filtró un balón al área que encontró a Omar Campos, quien definió con potencia; el disparo impactó el travesaño antes de cruzar la línea.

El empate cayó como un golpe anímico para América y le dio vida a los celestes.

Segunda mitad intensa, pero sin definición

Para el complemento, Cruz Azul arrancó mejor, presionando alto y buscando aprovechar el desconcierto azulcrema.

América respondió adelantando líneas, lo que provocó un duelo de ida y vuelta por lapsos, aunque sin claridad en el último toque.

El partido se volvió físico, con constantes disputas en medio campo y pocos espacios. Las llegadas fueron escasas y los arqueros prácticamente no volvieron a ser exigidos.

Tabla y panorama tras la jornada

Con el empate, Cruz Azul alcanzó 28 puntos, colocándose en la segunda posición del torneo, manteniéndose en la pelea directa por el liderato.

Por su parte, Club América llegó a 19 unidades, ubicándose en el séptimo lugar, aún dentro de zona de clasificación, pero con margen reducido de error en la recta final.

El Estadio Azteca vuelve con historia y homenaje

El partido representó el regreso de la Liga MX al Estadio Azteca tras casi dos años, luego de la final del Clausura 2024.

Previo al encuentro, se rindió homenaje al brasileño Arlindo dos Santos, autor del primer gol en la inauguración del estadio en 1966, reforzando el peso histórico del recinto en una noche especial.

Próximos retos: América entre Concacaf y Liga MX

El Club América tendrá un calendario exigente en los próximos días. Este martes volverá al Azteca para enfrentar a Nashville SC en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, serie que se mantiene 0-0, por lo que cualquier error puede ser decisivo.

En Liga MX, las Águilas entran en una fase clave donde necesitan sumar para asegurar su lugar en Liguilla directa y evitar el repechaje.

Cruz Azul busca consolidarse en la parte alta

Por su parte, Cruz Azul se enfrentará al conjunto de Los Angeles FC este Martes 14 de abril para intentar remontar la serie donde van perdiendo momentáneamente 3-0, para intentar meterse dentro de los 4 mejores equipos de Concacaf.

Un empate que deja sensaciones divididas

El resultado dejó lecturas distintas: América generó más en el arranque, pero no supo cerrar el partido, mientras que Cruz Azul reaccionó a tiempo y rescató un punto clave.

En una noche marcada por el regreso del Azteca, ambos equipos quedaron a deber en contundencia, en un duelo que prometía más, pero terminó resolviéndose en un reparto de puntos.