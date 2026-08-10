América vence a Portland y suma segundo triunfo

Las Águilas se impusieron 3-1 a los Timbers y mantienen paso perfecto en la Leagues Cup, con gol de debut para el colombiano Óscar Perea

América mantuvo su buen paso en la Leagues Cup al derrotar 3-1 al Portland Timbers y conseguir su segunda victoria en el torneo binacional.

Las Águilas mostraron contundencia y controlaron el encuentro para mantenerse entre los equipos mexicanos con mejor desempeño en la competencia.

Brian Rodríguez abrió el marcador para el conjunto de Coapa con una destacada definición, mientras que Isaías Violante amplió la ventaja ante el cuadro estadunidense.

Portland respondió con Kristoffer Velde, pero el conjunto mexicano no perdió el control del partido.

El colombiano Óscar Perea completó la victoria americanista con su primer gol con el club, en su debut goleador. Con este resultado, América suma dos triunfos y fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup.