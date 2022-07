'América sabe que al Monterrey se le respeta': Maxi Meza

Maxi Meza declaró que contra el América hay que dar el plus.

Por: Alejandro Aguirre

julio, 07, 2022

Jueves 7 de Julio, minutos antes del mediodía, instalaciones de El Barrial, Maxi Meza llega para la charla con Azteca Noreste Deportes, e inmediatamente habla de la importancia de enfrentar a un rival como el América, "Se viene un partido importante sabemos lo que significa enfrentarse a uno de estos equipos. Me ha ido bien en lo personal (contra América), y creo que en general al grupo también, son ese tipo de partidos que a uno le gusta jugar, y más cuando es contra esos equipos grandes, sabemos que tenemos que dar un plus porque son más que tres puntos, a jugarlo con todo y ojalá el partido sea para nosotros".

Y prosiguió, "Hay que dar el plus contra el América porque no solo nos enfrentamos en el inicio de la liga, sino también son equipos que terminamos enfrentando en instancias finales, tenemos que ir acostumbrándonos a estos partidos, entonces jugamos de esa manera".

Sobre las palabras de Paco Memo Ochoa sobre que el América es el Real Madrid de México, el argentino comentó, "Sabemos lo que representa el América para el fútbol mexicano, en el mundial también, lo que podemos hacer es respetar, son opiniones, ellos también saben que al Monterrey se le respeta, en los últimos partidos que los hemos enfrentado no les ha sido nada fácil, y trataremos de seguir por este camino, de que los resultados sean favorables a nosotros".

Habló también de lo parejo de los enfrentamientos ante la visita del sábado, "El fútbol en general, no solo el mexicano, sino el mundial se ha emparejado mucho, hay partidos en los que la historia no juega, y no solo me ha pasado acá sino también en diferentes lugares, cualquier equipo te puede competir de igual a igual y eso hace competitiva a una liga. Tenemos que estar concentrados los noventa minutos y hacer lo mejor, porque además de ser un partido importante nosotros necesitamos los tres puntos para empezar a sumar".

Maxi le recordó al americanismo los últimos triunfos del Monterrey ante ellos, "El respeto ha sido mutuo por lo que ha crecido Rayados, el último año ha crecido mucho institucionalmente, también en plantilla, ha logrado sus cosas y dos de ellas fueron contra el América, y esas ganas de llevarse esos tres puntos de acá de Monterrey siempre están, pero nosotros trataremos de hacernos fuertes de local, tratar de aprovechar el apoyo de la afición, que podamos jugar a nuestro favor eso y sacar un buen resultado".

El fino extremo derecho habló también sobre la final que le ganaron al América en el Azteca, "Todavía lo recuerdo mucho ese partido, esa final, ese día asistió mi papá a ese estadio tan emblemático porque el lo recuerda muy bien por los mundiales que se han disputado ahí, se disfrutó el doble, pero hoy eso es un recuerdo bonito y como se vive el fútbol día a día, tratar de seguir cosechando esos triunfos".

Sin embargo, negó que el recuerdo de ese resultado pueda influir el sábado, "La historia y partidos anteriores pueden afectar tantito pero no influyen tanto en un juego, cada fin de semana en la liga mexicana va cambiando muchísimo, tenemos que estar concentrados los noventa minutos, tratar de jugarlo como si fuera una final y tratar de lograr esos tres puntos".

Por último, dio su opinión del América actual, "Tiene jugadores interesantes, ha cambiado mucho después de la salida de su ex técnico, lo vimos en la pretemporada un partido contra León que le fue muy bien, contra Pumas, siempre tratamos de observar y saber que es lo que propone el rival para nosotros ahí poder atacar".