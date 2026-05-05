América no cometió alineación indebida, pero sí habrá multa: FMF

La Comisión Disciplinaria descartó que existiera una falta deportiva en el partido; sin embargo, anunció una multa al América por irregularidades en los cambios

La polémica por la supuesta alineación indebida del Club América en la ida de los cuartos de final ante Pumas UNAM llegó a su fin.

La noche de este lunes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) determinó que el conjunto azulcrema no incurrió en alineación indebida, luego de analizar el informe arbitral y una ampliación del mismo.

No hubo alineación indebida, pero sí irregularidades

En su resolución, el organismo señaló que, aunque existió una omisión en el proceso de sustituciones y no se respetó el número de oportunidades de cambio, esto no encuadra en los supuestos de alineación indebida establecidos en el reglamento.

La jugada en cuestión ocurrió al minuto 62, cuando el defensor uruguayo Sebastián Cáceres salió del campo tras sufrir una conmoción cerebral y fractura del arco cigomático derecho.

Inicialmente, el cambio contemplaba la salida de Miguel Vázquez, pero tras la intervención del cuerpo técnico encabezado por André Jardine, se ajustó la sustitución para que ingresara Thiago Espinosa en lugar de Cáceres.

Vázquez reingresó al terreno de juego y disputó el resto del partido, mientras que Cáceres fue trasladado a un hospital en el sur de la Ciudad de México, donde pasó la noche bajo observación médica.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria 📄: pic.twitter.com/4Yxgp3ydfY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 5, 2026

Habrá sanción económica

Aunque América evitó una sanción deportiva, la Comisión Disciplinaria confirmó que el club sí será multado por infringir el artículo 51 del Reglamento de Sanciones, el cual castiga el no respetar los momentos y oportunidades de sustitución.

Dicho artículo contempla multas de al menos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a $351,900 pesos.

Árbitros también bajo revisión

El organismo también informó que la Comisión de Árbitros detectó una omisión en el proceso, al permitir inicialmente el ingreso de Espinosa por Vázquez y posteriormente autorizar el ajuste para sustituir a Cáceres.

Por ello, será dicha comisión la encargada de determinar la responsabilidad y posible sanción para el cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander y el cuarto oficial Maximiliano Quintero Hernández.

Mira como Santander le hace una señal por abajo para que se meta al campo jajajaja



🤣 pic.twitter.com/Y8ojkGSJba — 🔸El Tío Alex Auriazul 🔸 (@AlexsAuriazul) May 4, 2026

Sin fundamentos para castigo deportivo

Finalmente, la Comisión Disciplinaria concluyó que la situación no cumple con los criterios del artículo 52 del Reglamento de Sanciones, los cuales establecen que una alineación indebida solo se configura en casos como:

Participación de jugadores no registrados en la hoja de alineación.

Intervención de futbolistas o cuerpo técnico suspendidos.

Incumplimiento de condiciones reglamentarias de alineación.

Suplantación de jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

Con esto, se cierra oficialmente una de las polémicas más recientes del futbol mexicano, sin consecuencias deportivas para el América.