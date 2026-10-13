América mantiene el liderato tras la Jornada 11 de Liga MX

América conservó el liderato tras empatar con Monterrey, mientras que Toluca cayó ante Tigres y dejó escapar la oportunidad de acercarse a la cima

América conservó el primer lugar del Apertura 2026 después de la Jornada 11 de la Liga MX, que dejó varios encuentros con goles y movimientos limitados en la clasificación.

Las Águilas empataron con Monterrey, mientras Toluca perdió ante Tigres y Querétaro aprovechó su partido para mantenerse entre los primeros puestos.

El conjunto azulcrema llegó a 21 puntos en 10 partidos disputados y sigue al frente de la competencia. Toluca permanece segundo con 20 unidades, las mismas que suma Querétaro, ubicado en el tercer puesto. Chivas ocupa la cuarta posición con 19 puntos.

León y Atlas tienen 18 unidades, mientras Cruz Azul se encuentra en el séptimo lugar con 17. Tijuana y Puebla completan los primeros nueve puestos, ambos con 15 puntos.

Todos los resultados de la Jornada 11 de la Liga MX

La fecha dejó nueve encuentros, con triunfos de Tigres, Querétaro, Santos y Pachuca, además de cinco empates.

Puebla 1-1 León: reparten puntos

Puebla y León igualaron a un gol en un resultado que dejó a ambos equipos con un punto. La Fiera llegó a 18 unidades y se mantuvo en el quinto puesto, mientras los poblanos alcanzaron los 15 puntos para colocarse novenos.

Tigres 3-2 Toluca: los felinos frenan al sublíder

Tigres consiguió una victoria por 3-2 ante Toluca en el Estadio Universitario. El resultado le permitió sumar tres puntos, llegar a 13 y colocarse en el decimotercer lugar. Los Diablos Rojos, pese a la derrota, conservaron la segunda posición con 20 unidades.

Juárez 1-1 Tijuana: empate en la frontera

Juárez y Tijuana dividieron puntos tras igualar 1-1. Los fronterizos llegaron a 15 unidades y permanecieron en el octavo puesto, mientras Juárez sumó un punto para alcanzar cuatro, todavía en el último lugar de la clasificación.

Querétaro 2-0 Atlante: los Gallos se mantienen arriba

Querétaro derrotó 2-0 al Atlante y llegó a 20 puntos, con los que se mantiene en el tercer lugar del torneo. El conjunto queretano sigue igualado en unidades con Toluca, mientras Atlante permanece en la decimosexta posición con 11 puntos.

Atlas 1-1 Chivas: empate en el Clásico Tapatío

Atlas y Chivas terminaron 1-1 en uno de los duelos más esperados de la jornada. El empate dejó al Guadalajara en el cuarto lugar con 19 unidades, mientras los rojinegros llegaron a 18 y se ubicaron sextos.

América 1-1 Monterrey: las Águilas siguen en la cima

América no pudo aprovechar su condición de local y empató 1-1 con Monterrey, sin embargo el punto fue suficiente para conservar el liderato con 21 unidades. Rayados llegó a 14 puntos y se mantuvo en la décima posición.

Atlético de San Luis 1-2 Santos: los laguneros se llevan la victoria

Santos consiguió un triunfo de 2-1 en su visita al Atlético de San Luis. Con este resultado, el conjunto lagunero alcanzó los 13 puntos y se colocó en el decimocuarto lugar. San Luis se quedó con 12 unidades en la decimoquinta posición.

Pachuca 3-3 Necaxa: empate en un duelo de seis goles

Pachuca y Necaxa repartieron puntos tras empatar 3-3 en un partido de seis anotaciones. Con este resultado, los Tuzos llegaron a 13 unidades y se mantuvieron en el undécimo lugar de la clasificación, mientras los Rayos alcanzaron los nueve puntos y permanecieron en la decimoséptima posición.

Pumas 3-3 Cruz Azul: seis goles y reparto de puntos

Pumas y Cruz Azul protagonizaron uno de los encuentros más goleadores de la jornada al empatar 3-3. La Máquina llegó a 17 puntos y se mantuvo séptima, mientras los universitarios sumaron 13 unidades y quedaron en el duodécimo puesto.

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la Jornada 11?

Con la Jornada 11 concluida, América conserva la ventaja, pero Toluca y Querétaro se mantienen a un punto de distancia.

Chivas, León y Atlas también siguen cerca de los primeros puestos, por lo que los próximos resultados serán importantes para definir la parte alta de la clasificación.