América lidera la Liga MX tras la Jornada 12 del Apertura 2026

Las Águilas llegaron a 24 puntos tras vencer 5-3 al León y conservaron una ventaja de tres unidades sobre Toluca y Atlas, sus perseguidores más cercanos

América sigue al frente del Apertura 2026. Las Águilas llegaron a 24 puntos tras vencer 5-3 al León y conservaron una ventaja de tres unidades sobre Toluca y Atlas, sus perseguidores más cercanos, luego de disputarse la Jornada 12.

La fecha dejó varias goleadas, el empate entre Chivas y Tigres y el regreso de Rayados a la senda del triunfo. Cruz Azul y Santos también fueron protagonistas al imponerse por 5-0 a sus respectivos rivales.

Necaxa 0-2 Atlas: los rojinegros ganan pese a jugar con diez

Atlas se llevó los tres puntos en su visita a Necaxa con un triunfo de 2-0. El conjunto rojinegro tuvo que afrontar buena parte del encuentro con un jugador menos, pero logró mantener la ventaja y sumar una victoria que lo colocó con 21 unidades, a tres del América.

Tijuana 0-0 Puebla: empate sin goles

Xolos y Puebla no consiguieron hacerse daño y terminaron igualando sin anotaciones. Ambos equipos sumaron un punto y llegaron a 16 unidades, aunque el resultado no les permitió acercarse a los puestos más altos de la clasificación.

Atlante 1-2 Pumas: los universitarios se llevan la victoria

Pumas venció 2-1 al Atlante en el Estadio Azteca y consiguió tres puntos importantes como visitante. Con este resultado, el conjunto universitario llegó a 16 unidades y se mantuvo en la pelea por mejorar su posición en la tabla general.

Santos 5-0 Querétaro: los laguneros firman una goleada

Santos tuvo una tarde contundente y derrotó 5-0 al Querétaro. El equipo lagunero mostró su poder ofensivo y sumó una victoria que confirma su recuperación en el torneo.

Con el resultado, alcanzó los 16 puntos, mientras los Gallos Blancos se quedaron con 20 unidades.

Chivas 1-1 Tigres: Guadalajara no aprovecha la ventaja numérica

Chivas y Tigres repartieron puntos en el Estadio Akron tras empatar 1-1. El encuentro tuvo como uno de sus momentos importantes la expulsión de Juan Brunetta, que dejó a Tigres con diez jugadores.

Pese a ello, el Guadalajara no consiguió quedarse con el triunfo y ambos equipos sumaron una unidad.

León 3-5 América: las Águilas ganan un duelo de ocho goles

América se impuso 5-3 al León en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Las Águilas respondieron en ataque y se llevaron los tres puntos para llegar a 24, resultado que les permitió conservar el liderato del Apertura 2026 con una ventaja de tres unidades sobre sus perseguidores.

Toluca 1-1 Atlético de San Luis: los Diablos dejan puntos

Toluca empató 1-1 frente al Atlético de San Luis y no pudo aprovechar el encuentro para acercarse al primer lugar. Los Diablos llegaron a 21 puntos y se mantienen en el segundo puesto, empatados con Atlas.

El conjunto potosino, por su parte, alcanzó las 13 unidades.

Cruz Azul 5-0 Juárez: la Máquina aplasta a los Bravos

Cruz Azul tuvo una actuación contundente y goleó 5-0 a Juárez. La Máquina dominó el encuentro y sumó tres puntos que la llevaron a 20 unidades, con lo que permanece cerca de los primeros lugares, mientras que los Bravos continúan en el fondo de la clasificación con apenas cuatro puntos.

Rayados 2-1 Pachuca: Monterrey vuelve al triunfo

Rayados derrotó 2-1 al Pachuca en Monterrey y consiguió reencontrarse con la victoria. El equipo regiomontano llegó a 17 puntos y se ubicó en el octavo lugar de la tabla.

Pachuca, en cambio, se quedó con 13 unidades y continúa en la parte baja de la clasificación.

Así quedó la tabla general tras la Jornada 12

América encabeza el torneo con 24 puntos, seguido por Toluca y Atlas con 21. Chivas, Cruz Azul y Querétaro suman 20 unidades, mientras León aparece con 18 y Rayados con 17.

La clasificación completa quedó de la siguiente manera:

América — 24 puntos Toluca — 21 puntos Atlas — 21 puntos Chivas — 20 puntos Cruz Azul — 20 puntos Querétaro — 20 puntos León — 18 puntos Rayados — 17 puntos Santos — 16 puntos Xolos de Tijuana — 16 puntos Pumas — 16 puntos Puebla — 16 puntos Tigres — 14 puntos Pachuca — 13 puntos Atlético de San Luis — 13 puntos Atlante — 11 puntos Necaxa — 9 puntos Juárez — 4 puntos

Con el torneo avanzando hacia su recta final, cada resultado puede modificar la lucha por los primeros puestos y la clasificación a la siguiente fase.