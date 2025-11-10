América golea a Rayadas y avanza a las semifinales

Con doblete de Scarlett Camberos y goles de Palacios, Vilamala y Cabanillas, las Águilas eliminaron a Monterrey y siguen firmes rumbo al título

El América goleó este domingo 5-0 a las Rayadas, con lo que avanzó a la semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Las "Azulcremas" vencieron a las dirigidas por Leonardo Alaverez gracias a un doblete de Scarlett Camberos y goles de Kiana Palacios, Vilamala y Alondra Cabanillas y con esto avanzaron por marcador global de 6-1.

Con este resultado, las "Águilas" se metieron a las semifinales y se medirán contra el ganador entre Toluca y Guadalajara.

El América tomó la iniciativa desde el principio con Camberos y la estadounidense Sarah Luebbert como sus atacantes más incisivas.

Al minuto 13, Monterrey se quedó con 10 jugadoras por la expulsión de Karol Bernal por una falta sobre Scarlett.

El dominio local tuvo recompensa luego de que la árbitra decretó penalti por una falta sobre Camberos, que cobró ella misma a la izquierda de Paola Manrique para el 1-0 al 27.

Las Águilas marcaron el 2-0 al 40. La española Irene Guerrero centró al área hacia Kiana Palacios, quien con disparo de media vuelta superó la estirada de Manrique.

Ante el desconcierto visitante, el América marcó el tercero en tiempo de compensación, en un servicio desde la izquierda de Luebbert que remató Camberos.

En el segundo tiempo, Monterrey sufrió otra expulsión. Daniela Monroy vio la tarjeta roja por un pisotón sobre Palacios al 48.

Con el rival entregado, al 65, Vilamala hizo el 4-0 gracias a un remate de derecha a centro de Montserrat Saldivar.

Alondra Cabanillas selló el 5-0 al 87 con un débil remate a la red.