América golea a Pumas UNAM y sube al tercer lugar del Apertura

América de Andre Jardine venció 4-1 a Pumas UNAM, tras ir de menos a más, y subió al tercer lugar del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Las Águilas del América del entrenador brasileño Andre Jardine fueron de menos a más para golear hoy por 4-1 a los Pumas UNAM y subir al tercer lugar del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Con dos goles de Alejandro Zendejas, uno del colombiano José Zúñiga y un autogol del colombiano Álvaro Angulo, los azulcremas se impusieron a unos universitarios que habían tomado ventaja en el primer tiempo con una diana de Jorge Ruvalcaba.

América dejó ir por lo menos tres oportunidades de gol en los primeros 45 minutos, en los que se vio debajo en el marcador con un gol de Ruvalcaba, de derecha, a pase de José Juan Macías.

Las Águilas salieron a matar o morir en la segunda mitad y pronto comenzaron a imponer condiciones.

En el 53, Navas salvó a los universitarios, al quedarse con un balón rematado por Israel Reyes, pero dos minutos después los azulcremas empataron, cuando el francés Allan Saint-Maximin remató y Angulo metió en propia puerta un rebote del portero costarricense.

A partir de ahí, América fue el único equipo en la cancha y, a diferencia de la primera mitad, sí tuvo puntería.

Zúñiga anotó de cabeza, a pase de Alexis Gutiérrez, en el 59; y Zendejas puso el 3-1 con el elegante gol en el 73. Aceptó un servicio de Saint-Maximin y con un toque suave de pierna zurda puso la pelota por encima de Navas.

En el 83, Zendejas fue derribado en el área y convirtió el penalti para poner marcador de goleada ante un oponente derrumbado.

América subió al tercer lugar con siete triunfos, tres empates, una derrota y 24 unidades, una menos que Toluca y Monterrey, que un par de horas antes ganaron sus respectivos partidos.

El campeón Toluca se confirmó como el mejor equipo del fútbol mexicano, al derrotar por 3-1 al Mazatlán.

Héctor Herrera, el uruguayo Bruno Méndez y el portugués Paulinho convirtieron por los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed, que jugaron el segundo tiempo con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Herrera. El colombiano Nicolás Benedetti descontó por Mazatlán.

Toluca llegó a ocho triunfos, un empate, dos derrotas y 25 unidades, las mismas que los Rayados de Monterrey, equipo del español Sergio Ramos, a los que supera por mejor diferencia de goles.

En su estadio, los Rayados vencieron por 1-0 al Santos Laguna, con un gol del argentino Lucas Ocampos.

Toluca, Monterrey y América enviaron al cuarto lugar al Cruz Azul que suma 24 puntos y si derrota mañana al Tijuana, recuperará el liderato.

En los otros duelos de hoy, el paraguayo Diego González anotó un penalti en el 90+4 y le dio al Atlas un triunfo por 3-2 sobre Necaxa; el Pachuca venció por 2-1 al San Luis con un gol de Enner Valencia y un autogol del uruguayo Juan Sanabria, y Guadalajara se impuso por 0-2 al Puebla.

La jornada empezó ayer, cuando el Juárez FC le ganó por 2-0 al León.