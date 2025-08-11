América golea a Necaxa y sigue como líder con paso perfecto

América femenil, dirigido por Ángel Villacampa, goleó 0-4 a Necaxa y se mantiene como líder invicto del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Las Águilas del América del entrenador español Ángel Villacampa golearon este sábado por 0-4 al Necaxa para confirmarse como líderes con paso perfecto en el torneo Apertura 2025 del fútbol femenino de México.

En el cierre de la quinta jornada, las azulcremas ganaron con dos goles de Scarlett Camberos, uno de Kimberly Rodríguez y uno de Monserrat Saldívar, suficiente para llegar a cinco triunfos en cinco partidos, con 22 goles a favor y uno en contra.

América no necesitó mucho para adueñarse de la mitad de la cancha ante un rival que defendió bien por más de 20 minutos, pero en el 25 Camberos convirtió con un remate de pierna derecha al ángulo.

Las Águilas siguieron adelante y en el 45+1 ampliaron la diferencia con un cabezazo de Camberos.

Una tormenta eléctrica demoró el arranque de la segunda mitad en la que las visitantes volvieron a dominar y pusieron el 3-0 con un golpe de cabeza de Rodríguez.

La guardameta de Necaxa, Jennifer Amaro, evitó por lo menos dos goles más en contra de su equipo, que en el 77 sufrió la expulsión de Karen de León.

América mantuvo el ataque y en el 97 cerró la cuenta con un gol de Saldívar desde fuera del área.

Con 15 unidades, América encabeza la clasificación, dos puntos delante del Tigres UANL y las Pumas UNAM.

Hoy las Pumas mantuvieron su buen inicio de campeonato, al superar por 1-2 al Puebla con goles de Julissa Dávila y Laura Herrera. Por el cuadro de casa descontó Yanin Madrid.

Este sábado las Tuzas superaron por 3-1 al Santos Laguna con goles de Charlyn Corral, Nina Nicosia y la nigeriana Osinacho Ohale.

Corral se confirmó como líder de las anotadoras con ocho goles, dos más que Saldívar y tres encima de Jenni Hermoso, Kiana Palacios y la estadounidense Arial Chavarin, de Cruz Azul.