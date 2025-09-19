América Femenil vence a Pachuca y toma el liderato en la Concacaf

América Femenil derrotó 1-0 al Pachuca, vigente campeón del fútbol, y con este triunfo lograron subir al primer lugar del grupo A en la Concacaf W

Las Águilas del América derrotaron este jueves por 1-0 al Pachuca, campeonas del fútbol para saltar al primer lugar del grupo A de la Copa de Campeones Concacaf W.

Con un gol de Scarlett Camberos, las azulcremas del entrenador español Ángel Villacampa dominaron el duelo entre las finalistas del pasado torneo Apertura del fútbol mexicano.

Las Águilas salieron a atacar y pronto comenzaron a dominar en mitad de la cancha.

En el minuto 5 Monserrat Saldívar estuvo cerca de poder delante a las locales, pero la guardameta Esthefanny Barreras salvó a su equipo.

América, que tuvo la posesión de la pelota a su favor, 56-44, creó las jugadas más peligrosas en el resto del primer tiempo hasta que en el 19 Camberos se hizo de una pelota que escupió Barreras y de zurda puso el 1-0.

Disconformes con la ventaja, las Águilas fueron por más y en el 33 estuvieron cerca de aumentar su diferencia a favor con un golpe de Camberos, estrellado en el travesaño.

Pachuca trató de emparejar en la segunda parte, pero fracasó en su empeño de vulnerar a un rival ordenado y con buenas transiciones, que cerró mejor, aunque dejó ir varias oportunidades de ganar por un margen más amplio.

América saltó al primer lugar del grupo con dos triunfos, un empate y siete puntos, uno encima del Orlando Pride estadounidense y cuatro sobre Pachuca, tercero de la tabla de posiciones.

El próximo 30 de septiembre, América recibirá al Pride y un día después, Pachuca jugará en su estadio con el Alajuelense, de Costa Rica, cuarto de la clasificación con un punto.