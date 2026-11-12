América Femenil golea 3-0 a Toluca y se acerca a semifinales

La eliminatoria se definirá el domingo 15 de noviembre, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez

América Femenil dejó al Toluca obligado a una remontada de cuatro goles tras vencerlo 3-0 este miércoles 11 de noviembre en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Las actuales campeonas aprovecharon su localía y, además de la ventaja en el marcador, conservan el criterio de desempate por su mejor posición en la clasificación.

Un autogol de Mitsy Ramírez y las anotaciones de Jana Gutiérrez e Irene Guerrero dieron forma al triunfo del equipo dirigido por Ángel Villacampa, que buscará completar su clasificación el domingo en el Estadio Nemesio Diez.

América abre el marcador y resuelve en el segundo tiempo

La ventaja llegó al minuto 6, en una jugada iniciada por Scarlett Camberos por la banda izquierda. Su servicio al área encontró la intervención de Isa Haas y terminó en las redes, aunque la anotación quedó registrada como autogol de Mitsy Ramírez.

Las Águilas mantuvieron la iniciativa durante el resto de la primera parte, pero no consiguieron ampliar la diferencia antes del descanso. Toluca conservó el 1-0 y llegó al complemento con posibilidades de ajustar el encuentro.

Villacampa incorporó a Irene Guerrero al comenzar la segunda mitad. Poco después, al minuto 48, Jana Gutiérrez conectó de cabeza un tiro de esquina para marcar el segundo tanto y aumentar la presión sobre las visitantes.

El 3-0 llegó al minuto 59, cuando Irene Guerrero convirtió un penal. Valeria Martínez alcanzó a tocar el disparo, pero no pudo impedir que el balón terminara dentro de su portería.

Toluca tuvo una oportunidad para reducir la desventaja al minuto 74, cuando Sofia Jakobsson estrelló un remate en el poste. Las Diablas se quedaron sin descontar antes del silbatazo final.

Toluca necesita ganar por cuatro goles en la vuelta

La eliminatoria se definirá el domingo 15 de noviembre, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez.

Para avanzar, Toluca necesita imponerse por al menos cuatro goles de diferencia. Un triunfo escarlata por tres tantos igualaría el marcador global, pero favorecería al América por su mejor ubicación en la clasificación.

Las Águilas abrieron la serie como locales después de invertir el orden de los encuentros por los compromisos del Estadio Banorte con la NFL. Ahora defenderán fuera de casa una ventaja que las acerca a semifinales, aunque el pase todavía deberá resolverse en territorio mexiquense.