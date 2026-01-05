América enfrenta posible salida sin costo de Ralph Orquín

El defensor únicamente tuvo minutos en las dos primeras jornadas del torneo y posteriormente dejó de aparecer; esto contrasta con su paso por Bravos de Juárez

Club América enfrenta un nuevo escenario interno conforme se acerca el inicio del Clausura 2026, luego de que surgieran versiones sobre el futuro de Ralph Orquín, defensor que actualmente no entra en los planes del técnico André Jardine y que tendría dudas importantes sobre renovar su contrato con la institución.

El futbolista mexicano-estadounidense regresó a Coapa para el segundo semestre de 2025 tras varios torneos a préstamo, pero su participación fue mínima. Esta situación ha generado incertidumbre tanto en el entorno del jugador como en la directiva azulcrema, que podría perderlo sin recibir compensación económica.

¿Cuándo se le acaba el contrato a Ralph Orquín con América?

Uno de los puntos clave en este caso es que a Ralph Orquín le restan únicamente seis meses de contrato con el América. Esta condición limita cualquier movimiento inmediato, ya que el reglamento impide que un jugador sea cedido a préstamo cuando se encuentra en la recta final de su vínculo profesional.

En los últimos días surgieron rumores sobre un posible préstamo al Toluca, sin embargo, esta opción quedó descartada debido a la normativa vigente. De esta manera, el defensa deberá permanecer en el club al menos hasta el verano de 2026, salvo que se concrete una renovación anticipada.

Poca actividad bajo el mando de André Jardine

El regreso de Orquín al América para el Apertura 2025 no tuvo el impacto esperado. El defensor únicamente tuvo minutos en las dos primeras jornadas del torneo y posteriormente dejó de aparecer en las convocatorias, lo que evidenció que no es una opción recurrente para el cuerpo técnico.

Esta falta de continuidad contrasta con su paso por Bravos de Juárez, equipo en el que estuvo cedido durante tres torneos consecutivos y donde sí logró mayor regularidad. La diferencia en minutos ha sido uno de los factores que influyen en la postura actual del jugador.

Dudas sobre la renovación y posible salida libre

De acuerdo con la información disponible, la directiva del América habría alcanzado inicialmente las condiciones económicas solicitadas por el futbolista para renovar. No obstante, en fechas recientes Orquín habría cambiado de opinión y ahora contempla la posibilidad de cumplir su contrato y marcharse como agente libre a mediados de 2026.

De confirmarse este escenario, el club no obtendría ingreso alguno por su salida. Además, la falta de actividad durante los próximos meses podría complicar su situación deportiva, aunque el jugador tendría margen para analizar opciones tanto en la Liga MX como en el futbol de EUA, gracias a su nacionalidad estadounidense.