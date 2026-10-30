América empata con Xolos y así marcha la tabla del Apertura 2026

América empató 1-1 ante Tijuana en su partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 y llegó a 28 puntos para mantenerse en el liderato

América dejó escapar la oportunidad de ampliar su ventaja en la cima del Apertura 2026 tras empatar 1-1 con Tijuana en el partido pendiente de la Jornada 7.

Las Águilas llegaron a 28 puntos y conservaron el liderato de la Liga MX, pero Cruz Azul y Chivas se mantienen a solo dos unidades cuando restan tres jornadas para el cierre de la fase regular.

El encuentro, disputado en el Estadio Azteca, también permitió a Xolos afianzarse en el séptimo puesto con 21 puntos, por delante de Monterrey y Querétaro, que suman 20 cada uno.

Xolos pegó primero, pero América reaccionó

Tijuana abrió el marcador al minuto 12, cuando Elías Manoel culminó una jugada colectiva de seis toques que comenzó en su propia área.

La respuesta azulcrema llegó siete minutos después. El colombiano Miguel Borja conectó un disparo raso que colocó el balón junto al poste derecho para establecer el 1-1.

Con ese tanto, Borja alcanzó seis goles en el torneo y se ubicó en el séptimo lugar de la tabla de goleo individual. Dentro del América, quedó por detrás de Henry Martín, quien suma ocho anotaciones.

En el cierre, el conjunto local buscó el gol de la victoria y tuvo algunos minutos con superioridad numérica tras la expulsión de Jesús Gómez al 90+1, sin embargo el marcador ya no se movió.

¡Vibrante empate esta noche en Santa Úrsula! 🏟️ América y Xolos repartieron puntos en su partido pendiente de la #J7 del #AP26. 🦅🆚🐕 #EntregamosTodoPorElFut y @amazonmex nos entrega el #MarcadorFinal. 📦 #LaLigaDeLaAfición✨ | #AmazonMX | #AMEXOL https://t.co/rnx9bQmnvu — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 29, 2026 Las Águilas mantienen la cima, pero pierden margen El empate dejó al América con 28 puntos, apenas dos por encima de Cruz Azul y Guadalajara, que ocupan el segundo y tercer lugar con 26 unidades cada uno. Con tres fechas por disputarse, el liderato sigue en manos azulcremas, aunque sus perseguidores tienen la oportunidad de recortar distancias en el cierre del campeonato. Para Tijuana, el punto obtenido le permitió quedarse en solitario con la séptima posición, con 21 unidades. Monterrey y Querétaro aparecen inmediatamente detrás, ambos con 20 puntos. Rayados y Gallos Blancos todavía tienen un partido pendiente entre sí, programado para el 14 de noviembre, un compromiso que podría modificar la pelea en la parte media de la clasificación. Así queda la tabla de posiciones de la Liga MX América 28 puntos Cruz Azul 26 puntos Chivas 26 puntos Atlas 24 puntos Toluca 23 puntos León 22 puntos Tijuana 21 puntos Monterrey 20 puntos Querétaro 20 puntos Santos 19 puntos San Luis 18 puntos Pumas 17 puntos Pachuca 16 puntos Puebla 16 puntos Tigres 15 puntos Atlante 14 puntos Necaxa 10 puntos Bravos 5 puntos Con el partido pendiente ya disputado, la atención se centra en las últimas tres jornadas del Apertura 2026. América conserva el primer lugar, pero deberá evitar nuevos tropiezos si quiere llegar a la Liguilla desde la cima, mientras Tijuana buscará sostener su posición entre los equipos que avanzan a la siguiente fase.