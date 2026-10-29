América empata con Tijuana y llega a 28 puntos en el Apertura 26

El empate permitió al América sumar después de su derrota ante Pachuca, aunque dejó pendiente la posibilidad de alcanzar las 30 unidades

América recuperó la igualdad con un gol de Miguel Borja, pero se encontró con las atajadas de Antonio Rodríguez y terminó empatando 1-1 ante Xolos de Tijuana este miércoles 28 de octubre, en el partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026, disputado en el Estadio Banorte.

Las Águilas llegaron a 28 puntos y conservaron el liderato, con dos unidades de ventaja sobre Cruz Azul y Guadalajara. Tijuana alcanzó 21 puntos y se colocó en la séptima posición, dentro de los ocho lugares que dan acceso a la Liguilla.

Borja responde al gol de Elías Manoel

El equipo dirigido por Guillermo Almada tomó la iniciativa y generó peligro con Miguel Borja y Alexis Gutiérrez. Sin embargo, la presión local no evitó que los visitantes encontraran primero el camino al gol.

Al minuto 12, un error de Dagoberto Espinoza en la salida permitió que el brasileño Elías Manoel avanzara por el centro y venciera a Rodolfo Cota para poner en ventaja al conjunto de Sebastián Abreu.

América mantuvo la presión. Antonio Rodríguez evitó el empate ante un disparo de Alan Cervantes que buscaba entrar cerca del ángulo, pero la resistencia fronteriza cedió al minuto 19.

Borja recibió una asistencia de Isaías Violante y definió con un remate cruzado dentro del área para establecer el 1-1. El delantero colombiano y el propio Violante tuvieron oportunidades para completar la remontada antes del descanso, aunque el guardameta de Xolos volvió a intervenir.

Antonio Rodríguez frena los intentos de remontada

En la segunda mitad, América sostuvo la iniciativa y recurrió a Brian Rodríguez para darle mayor profundidad a su ataque. El uruguayo estuvo cerca de marcar con un disparo de media distancia que pasó junto al poste.

Más adelante, Brian tuvo otra oportunidad frente al arquero, pero Antonio Rodríguez se lanzó hacia su izquierda y rechazó el remate. Sus intervenciones fueron determinantes para que Tijuana conservara el punto.

El encuentro también marcó el regreso de Gilberto Mora, quien ingresó al minuto 57 por Ángel Zapata. El mediocampista tuvo una aproximación con un disparo que terminó por fuera de la portería americanista.

América sigue primero y Xolos se mantiene entre los ocho

El empate permitió al América sumar después de su derrota ante Pachuca, aunque dejó pendiente la posibilidad de alcanzar las 30 unidades y tomar una distancia mayor respecto de sus perseguidores.

Para Tijuana, el resultado representó un punto como visitante para sostenerse en zona de clasificación. En el cierre de la fase regular enfrentará a Monterrey, Necaxa y Atlante, mientras que las Águilas tienen por delante a Toluca, Pumas y Tigres.