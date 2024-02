América cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores

El Club América hizo historia al convertirse en el primer equipo de fútbol de Latinoamérica en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.

Este acontecimiento marca un hito en la historia del deporte en la región y resalta el crecimiento y la profesionalización del fútbol mexicano.

Desde su ingreso al mercado bursátil, las acciones del Club América experimentaron un notable incremento del 100%, demostrando el interés y la confianza de los inversionistas en el club y en el potencial del fútbol como negocio.

Este aumento en el valor de las acciones refleja el respaldo financiero y la solidez institucional del equipo.

Al dar el timbrazo oficial en la Bolsa Mexicana de Valores, el Club América se convirtió en el primer equipo de la Liga MX y de toda Latinoamérica en cotizar en este mercado.

Este paso marca un precedente para otros clubes de la región y demuestra la visión innovadora y la capacidad de liderazgo del América en el ámbito deportivo y financiero.

Cada Certificado de Participación Ordinaria (CPO) del Club América tenía un costo estimado de 2.59 pesos mexicanos al inicio de las operaciones.

Sin embargo, el precio de las acciones experimentó un aumento significativo, alcanzando los 11.50 pesos mexicanos al inicio de la jornada bursátil.

Este valor de las acciones sitúa al Club América en compañía de reconocidos equipos internacionales que cotizan en la Bolsa de Valores, como el Manchester United, Juventus, AS Roma, Benfica y Porto, entre otros.

Este logro destaca la relevancia y el impacto global del Club América en el ámbito deportivo y financiero.

La entrada del Club América a la Bolsa Mexicana de Valores representa una oportunidad para fortalecer su infraestructura, invertir en el desarrollo de talento y expandir su presencia en el mercado nacional e internacional.

Además, este paso contribuye al crecimiento económico del fútbol mexicano y abre nuevas posibilidades de financiamiento y crecimiento para el club.

Como parte de este histórico acontecimiento, el Estadio Azteca, sede de la inauguración del Mundial 2026, también ingresó a la Bolsa Mexicana de Valores.

Este paso refleja el compromiso del Club América y del estadio con la profesionalización y el desarrollo del deporte en México.

📍 Mexico City

🏟️ Estadio Azteca

🗓️ 11 June 2026



🇲🇽 The #FIFAWorldCup 26 opening match is coming to Mexico!