América consolida liderato; así queda la Liga MX tras jornada 13

América se afirmó en el liderato del Apertura 2026 al golear a domicilio por 2-5 al Atlas. Lidera con 27 puntos, 4 más que Guadalajara y 5 por encima de Toluca

Rayados dio un golpe importante en la Jornada 13 del Apertura 2026 al vencer 4-1 al Puebla como visitante y alcanzar los 20 puntos, resultado que lo mantiene en el séptimo lugar de la tabla general y dentro de la zona de clasificación a la Liguilla.

El Monterrey aprovechó la fecha para tomar impulso en la recta final del torneo, en una jornada que también apretó la pelea por los primeros puestos.

América se mantuvo como líder en solitario con 27 unidades después de golear 5-2 al Atlas, mientras Cruz Azul llegó a 23 puntos y alcanzó a Chivas, que conserva el segundo lugar por diferencia de goles.

La fecha 13 se disputó entre martes y miércoles, con nueve encuentros que dejaron goleadas, triunfos por la mínima y movimientos importantes en la clasificación.

Puebla 1-4 Monterrey: Rayados aprovecha la visita

Los pupilos de Matías Almeyda se impusieron con autoridad al conjunto camotero y sumó tres puntos que lo afianzan en puestos de Liguilla.

El 4-1 como visitante permitió a los albiazules llegar a 20 unidades y colocarse en el séptimo puesto, empatados en puntos con Querétaro, que aparece octavo.

Tigres 0-2 León: los Esmeraldas dan el golpe

León venció 2-0 a Tigres y consiguió tres puntos valiosos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Con 21 unidades, los Esmeraldas se colocaron en el quinto puesto.

Tigres no pudo aprovechar su condición de local y se quedó con 14 puntos, en la parte baja de la tabla, lejos de los equipos que encabezan la competencia.

Atlas 2-5 América: las Águilas no aflojan

América firmó una de las goleadas de la jornada al derrotar 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco. La ofensiva azulcrema respondió con contundencia y permitió al equipo conservar el liderato con 27 puntos, además de tener un partido pendiente.

Para los rojinegros, la derrota significó un tropiezo en casa. Aunque se mantienen con 21 unidades, cayeron ante uno de los principales candidatos al título.

Pachuca 1-2 Cruz Azul: La Máquina alcanza a Chivas

Cruz Azul sacó una victoria de 2-1 frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un encuentro en el que el guardameta Andrés Gudiño tuvo intervenciones importantes para sostener a su equipo.

Gabriel Fernández y Andrés Montaño marcaron para los celestes, mientras Francisco Venegas descontó con un golazo para los Tuzos. Con el triunfo, La Máquina llegó a 23 puntos y empató a Chivas en la tabla general.

El Guadalajara conserva el segundo puesto por diferencia de goles, pero Cruz Azul ya comparte su cosecha de unidades y presiona en la parte alta.

Chivas 1-0 Necaxa: el Guadalajara vuelve a ganar

Chivas derrotó 1-0 al Necaxa el martes y dejó atrás una racha de cuatro partidos sin victoria. El resultado le permitió alcanzar los 23 puntos y mantenerse en el segundo lugar de la clasificación, aunque ahora tiene a Cruz Azul pisándole los talones.

Para Necaxa, la derrota lo dejó con nueve unidades, en la penúltima posición del torneo.

Toluca 2-2 Tijuana: reparto de puntos

Toluca y Tijuana empataron 2-2 en un partido que terminó sin un ganador. Los Diablos Rojos llegaron a 22 puntos y se mantuvieron en el cuarto lugar, todavía cerca de los primeros puestos.

Tijuana, en cambio, sumó una unidad para llegar a 17 puntos y ocupar el décimo sitio de la clasificación, según la tabla proporcionada.

Santos Laguna 2-0 Pumas: los Guerreros suman en casa

Santos Laguna derrotó 2-0 a Pumas y llegó a 19 puntos, resultado que lo mantiene en el noveno lugar y cerca de los puestos de clasificación.

Pumas no logró reaccionar y permaneció con 16 unidades, en el undécimo sitio. El equipo universitario necesita sumar en las próximas fechas para no perder terreno en la lucha por avanzar.

Atlético de San Luis 2-1 Querétaro: triunfo potosino

Atlético de San Luis se impuso 2-1 a Querétaro en uno de los encuentros del martes. La victoria le permitió alcanzar los 16 puntos y ubicarse en la parte media de la tabla.

Pese a la derrota, Querétaro conservó 20 unidades y el octavo puesto, aunque dejó escapar la oportunidad de acercarse a los equipos que ocupan los primeros lugares.

FC Juárez 0-1 Atlante: los visitantes se llevan los puntos

Atlante consiguió una victoria por la mínima diferencia frente a FC Juárez. El 1-0 le permitió llegar a 14 puntos y mantenerse por encima de Pachuca, Necaxa y Juárez en la clasificación.

Los fronterizos, por su parte, continúan en el fondo de la tabla con apenas cuatro unidades, una situación que los obliga a buscar una reacción inmediata.

Así marcha la tabla general del Apertura 2026

Después de 13 jornadas, América lidera con 27 puntos, seguido por Chivas y Cruz Azul, ambos con 23. Toluca suma 22, mientras León y Atlas tienen 21 cada uno. Rayados aparece en el séptimo lugar con 20 unidades, las mismas que Querétaro.

La pelea por los puestos de clasificación sigue abierta, con varios equipos separados por pocos puntos y una recta final que será determinante para definir los lugares de la Liguilla.