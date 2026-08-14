América avanza a Cuartos de Final de la Leagues Cup

Pese a perder el punto adicional, el América consiguió su objetivo principal: avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup bajo el mando de Guillermo Almada

El América avanzó a los Cuartos de Final de la Leagues Cup tras empatar 1-1 ante Austin FC, resultado que le permitió cerrar la primera ronda como segundo mejor equipo de la Liga MX, solo detrás de León.

Las Águilas no ofrecieron su mejor actuación en Austin, Texas, pero mostraron la solidez necesaria para conseguir el resultado que necesitaban y mantenerse con vida en el torneo.

América consigue el empate ante Austin FC

Después de un primer tiempo con pocas oportunidades en ambas áreas, el partido tomó ritmo en el complemento. América encontró el 1-0 luego de que Jon Gallagher desviara hacia su propia portería un centro enviado por Kevin Álvarez.

Austin FC estaba obligado a buscar el empate para avanzar y aprovechó un mal rechace de Cota para igualar el marcador. Myrto Uzuni apareció para empujar el balón y poner el 1-1.

Con el empate, ambos equipos redujeron el ritmo y dejaron de arriesgar, conscientes de que el resultado les permitía avanzar a la siguiente ronda.

América avanza pese a perder en penales

El punto extra se definió en penales. Ambos conjuntos acertaron sus primeros cinco disparos, pero en la muerte súbita Cristian Borja falló su cobro y Austin se quedó con la victoria desde los 11 pasos.

Pese a perder el punto adicional, el América consiguió su objetivo principal: avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup bajo el mando de Guillermo Almada.