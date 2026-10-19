América asegura a Brian Rodríguez con contrato hasta 2030

Antes del anuncio de la renovación, Rodríguez había señalado que su deseo para el aniversario 110 del club era volver a ser campeón

América aseguró el vínculo de Brian Rodríguez hasta 2030 y dio continuidad a una de sus alternativas de desequilibrio en el ataque. La renovación fue anunciada este domingo 18 de octubre, un día después de que el uruguayo aportara un gol y una asistencia en la victoria de las Águilas por 5-3 sobre León.

El acuerdo prolonga un año la vigencia del contrato anterior, que terminaba en 2029, y llega después de un mercado de transferencias en el que el nombre del extremo estuvo relacionado con posibles salidas al extranjero.

“Muy feliz de seguir acá con ustedes, en casa”, expresó Rodríguez en el material difundido por el club para anunciar la firma.

Renueva después de ser decisivo ante León

La noticia encontró al atacante después de una actuación importante en la Jornada 12 del Apertura 2026. Frente a León, asistió a Óscar Perea en el cuarto tanto americanista y marcó al minuto 90 para colocar el 5-2 momentáneo, antes del último descuento de los locales.

Con esa participación, el uruguayo llegó a cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos del Apertura 2026. Su aportación combina la capacidad de terminar jugadas con la generación de oportunidades para sus compañeros.

Bajo la dirección de Guillermo Almada, Rodríguez representa una opción para atacar por los costados, encarar defensores y abrir espacios. La renovación permite al cuerpo técnico mantener esa alternativa dentro de su proyecto.

¡Tenemos Brian Rodríguez para rato! ⚡️🔝 Rayito renovó con el Club América. Sigamos rompiéndola juntos, Águila. 🦅 https://t.co/Q7GrHqICw1 — Club América (@ClubAmerica) October 18, 2026 De su llegada en 2022 al tricampeonato azulcrema Brian llegó al América en agosto de 2022, procedente del LAFC de la MLS. Desde entonces atravesó distintas etapas de adaptación y competencia por un lugar, hasta formar parte del equipo que conquistó tres títulos consecutivos de Liga MX. El extremo integró los planteles campeones del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Ese recorrido también marcó su identificación con la institución, a la que ahora vuelve a comprometer su futuro contractual. Antes del anuncio de la renovación, Rodríguez había señalado que su deseo para el aniversario 110 del club era volver a ser campeón, un objetivo que mantiene como parte de su nueva etapa en Coapa. Su trayectoria incluye Uruguay, Estados Unidos y España Formado en Peñarol, el atacante pasó al LAFC en agosto de 2019. En febrero de 2021 salió cedido al Almería, entonces en la Segunda División española, para disputar el resto de la temporada 2020-2021. Después de esa experiencia, regresó al conjunto de Los Ángeles, que confirmó su transferencia definitiva al América en agosto de 2022. La firma anunciada este domingo amplía esa relación, sin representar un cambio de equipo. ¿Qué significa el contrato hasta 2030? La extensión fortalece la posición contractual del América ante futuras negociaciones, pero no garantiza que Rodríguez permanezca en el equipo durante todo ese periodo. Una eventual transferencia dependería de un acuerdo entre las partes. Por ahora, lo confirmado es la nueva fecha de vencimiento y la continuidad de un atacante que viene de responder en la cancha y que buscará sumar otro campeonato a su trayectoria azulcrema.