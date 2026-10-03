Amazonas buscan mantener el paso ganador ante Pumas en CU

Tigres Femenil visita Ciudad Universitaria para enfrentar al conjunto de Pumas en busca de una victoria que le permita seguir presionando en la parte alta

Tigres Femenil afrontará este viernes una exigente visita a Ciudad Universitaria cuando se mida a Pumas Femenil en actividad de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, en un encuentro que representa una oportunidad para las Amazonas de mantenerse en los primeros puestos de la clasificación y llegar con confianza al receso por Fecha FIFA.

El conjunto dirigido por Pedro Martínez Losa llega a este compromiso ubicado en la parte alta de la tabla, con una cosecha de 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y una derrota en sus primeros nueve encuentros del certamen. Las felinas ocupan los primeros lugares de la competencia y continúan como una de las escuadras más sólidas tanto en ofensiva como en diferencia de goles.

Sin embargo, Tigres buscará reencontrarse con la victoria después de empatar 1-1 ante Atlético de San Luis Femenil en la jornada anterior, resultado con el que dejó escapar sus primeros puntos como local durante el torneo. Antes de ese compromiso, las regiomontanas habían mostrado un gran poder ofensivo al derrotar 7-2 a Toluca Femenil, confirmando su capacidad para competir por los primeros puestos del campeonato.

Uno de los principales argumentos de las Amazonas sigue siendo su ataque. La sudafricana Thembi Kgatlana se ha consolidado como una de las figuras ofensivas más importantes de la Liga MX Femenil al registrar ocho anotaciones en el torneo, mientras que Maricarmen Reyes también atraviesa un buen momento al sumar seis goles. Gracias a esa productividad, Tigres acumula 29 tantos a favor, una de las mejores cifras del campeonato.

Para el encuentro ante las universitarias, el cuerpo técnico auriazul tendrá que ajustar algunos movimientos en su esquema debido a la ausencia de la defensora Natalia Coury, quien fue expulsada durante el empate frente a San Luis. A pesar de ello, el plantel regiomontano mantiene una amplia profundidad y experiencia, factores que suelen marcar diferencia en la recta final de la fase regular.

Del otro lado estará un equipo de Pumas que marcha en zona de clasificación con 13 unidades y que viene de empatar sin goles frente a Atlante. Las capitalinas intentarán aprovechar la localía para sumar puntos importantes en su lucha por asegurar un lugar en la liguilla, aunque enfrente tendrán a uno de los equipos más dominantes de la historia del futbol femenil mexicano.

Con balance a favor de Tigres

Los antecedentes recientes favorecen ampliamente a Tigres. De hecho, la más reciente visita de las Amazonas al Estadio Olímpico Universitario terminó con una victoria de 2-0 gracias a las anotaciones de Thembi Kgatlana y Diana Ordóñez, resultado que buscarán repetir para mantenerse cerca de la cima del torneo.

El duelo está programado para disputarse este viernes a las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario y forma parte de una Jornada 10 que también presenta otros encuentros atractivos dentro de la Liga MX Femenil. Para Tigres, el objetivo es claro: sumar tres puntos que le permitan seguir presionando a los equipos que pelean el liderato y confirmar su candidatura al título del Apertura 2026.