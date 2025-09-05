Amari Cooper, receptor estelar de los Raiders, anuncia su retiro

La baja de Amari deja a los Raiders con una limitada sala de receptores compuesta por Tre Tucker, Dont'e Thornton Jr., Jack Bech

Amari Cooper, receptor estelar de Las Vegas Raiders, anunció este jueves su retiro del fútbol americano a los 31 años, luego de 10 temporadas en la NFL.

Según NFL Network, Cooper informó a los Raiders que se agotó su motivación para seguir en el campo por lo que prefería decir adiós en el equipo en el que inició su carrera hace 10 años.

El receptor originario de Miami, Florida, llegó a la NFL reclutado como el número cuatro de la primera ronda del Draft 2015 por los Raiders, equipo con el que se convirtió en uno de los mejores en su posición y en el que se mantuvo hasta el 2018.

Alargó su estela de éxito en su paso con los Dallas Cowboys entre 2029 y 2021. De ahí pasó a los Cleveland Browns, en los que permaneció hasta la semana seis de la campaña pasada, que terminó con los Buffalo Bills, con el que jugó ocho partidos.

El 26 de agosto pasado firmó un contrato de 3.5 millones de dólares con los Raiders, franquicia con la que tenía la intención de terminar su carrera al final de esta campaña, decisión que cambió este jueves con su retiro.

"Lo tuve presente desde que me reclutaron aquí, sentí que las expectativas eran altas y que lo hice bien, siempre supe por qué me eligieron. Cuando se recluta a alguien entre los cinco mejores se espera que venga y realmente ayude a cambiar la organización y sentí que a veces di indicios de ello", señaló el receptor.

En una década en la liga, Cooper tuvo seis campañas de más de 1.000 yardas por recepción. En total sumó 711 recepciones para 10.033 yardas y 64 anotaciones, registros que le permitieron ser cinco veces seleccionado al Pro Bowl.

El retiro del jugador fue sorpresivo ya que se dio tres días antes del debut de los Raiders en la semana 1 de la temporada en la que visitarán a los New England Patriots el próximo domingo.

Según el informe de la liga, Cooper luchó con una lesión en la muñeca que lo limitó después de que los Bills los contrataron en 2024, misma con la que tuvo problemas en su preparación con los Raiders para esta campaña.

La baja de Amari deja a los Raiders con una limitada sala de receptores compuesta por Tre Tucker, Dont'e Thornton Jr., Jack Bech y la incertidumbre de si podrán conservar a su estelar Jakobi Meyers, quien solicitó ser cambiado a otro equipo.