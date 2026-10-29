Amanda Serrano se retira del boxeo con una última pelea en enero

Amanda Serrano defenderá sus títulos unificados del peso pluma ante la australiana Skye Falzon en el Coliseo de Puerto Rico

La púgil puertorriqueña Amanda Serrano, con campeonatos mundiales en siete divisiones, una hazaña reconocida por Guinness World Record, anunció este miércoles que se retira del boxeo profesional con una última pelea el próximo 9 de enero en Puerto Rico.

Serrano, de 38 años, defenderá sus títulos unificados del peso pluma ante la australiana Skye Falzon en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, en "la última pelea de su legendaria carrera", según informó la promotora Most Valuable Promotions (MVP).

"El boxeo me ha dado más de lo que jamás habría podido soñar. Tras toda una vida peleando por el mundo, me parece lo más lógico disputar mi último combate donde todo empezó: en casa, en Puerto Rico", escribió la boxeadora en redes sociales.

En la pelea, denominada 'The Last Walk', Serrano expondrá los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de las 126 libras.

"Subiré al cuadrilátero una última vez para enfrentarme a Skye Falzon. Un último combate. Un último recorrido hacia el ring. Hagamos historia una vez más", subrayó.