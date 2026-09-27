Alonso y 'Checo' Pérez, fuera en la primera ronda de calificación

'Checo' no logró avanzar a la Q2 en el circuito urbano de Bakú, donde también quedó fuera el español Fernando Alonso, quien terminó en el lugar 19.

El piloto Sergio Pérez quedó eliminado este viernes en la primera ronda de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, luego de registrar el vigésimo mejor tiempo con su Cadillac.

Pérez no logró avanzar a la Q2 en el circuito urbano de Bakú, donde también quedó fuera el español Fernando Alonso, quien terminó en el lugar 19.

En el caso de Alonso, el piloto de Aston Martin deberá arrancar desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por cambiar varios componentes de la unidad de potencia de su monoplaza.

El mejor tiempo de la Q1 fue para el británico George Russell, de Mercedes, quien completó los 6.003 kilómetros del circuito en 1 minuto, 43 segundos y 615 milésimas.

Russell terminó por delante del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien registró un tiempo 426 milésimas más lento.

Por su parte, Andrea Kimi Antonelli, también de Mercedes y líder del campeonato, tuvo un incidente en la primera curva del circuito y dañó la suspensión delantera izquierda de su auto al golpear contra las barreras.

Aunque Antonelli consiguió avanzar de ronda, no participará en la Q2 debido a los daños en su monoplaza.

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa en el circuito urbano de Bakú, una de las pistas más largas del calendario de la Fórmula 1, con 20 curvas.