Alonso retrasa llegada al GP de Japón por nacimiento de su hijo

El piloto español se ausentará de actividades previas en Suzuka por motivos familiares, aunque estará listo para competir el fin de semana

El piloto español Fernando Alonso retrasará su llegada al Gran Premio de Japón tras el nacimiento de su primer hijo, según confirmaron su escudería y medios internacionales.

El equipo Aston Martin F1 Team informó que el bicampeón del mundo arribará más tarde de lo previsto por “motivos personales”, aunque aseguró que estará disponible para competir a partir del viernes.

De acuerdo con reportes de la cadena británica BBC, Alonso y su pareja, la periodista deportiva Melissa Jiménez, se convirtieron en padres de su primer hijo en común.

Fiel a su estilo discreto, el piloto de 44 años no ha ofrecido más detalles sobre el nacimiento.

El retraso en su llegada implica que Alonso no participará en el día de atención a medios ni en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes en el Circuito de Suzuka.

En su lugar, el piloto reserva Jak Crawford tomará el volante del monoplaza, en cumplimiento de las sesiones obligatorias para jóvenes pilotos.

En el plano deportivo, Aston Martin atraviesa un inicio de campaña complicado, marcado por problemas de fiabilidad y rendimiento en su nueva asociación con Honda.

El equipo ocupa el último lugar del campeonato tras dos carreras, en las que Alonso se ha visto obligado a abandonar, mientras que su compañero Lance Stroll también ha tenido resultados discretos.

Problemas técnicos persisten

Entre las principales dificultades destaca una fuerte vibración en el motor que ha afectado el sistema híbrido, particularmente la batería, generando fallas recurrentes y afectando el rendimiento del monoplaza.

Incluso, estas vibraciones han provocado molestias físicas en los pilotos, complicando aún más la situación del equipo en el arranque de la temporada.

El Gran Premio de Japón representa una cita clave para Honda, al disputarse en Suzuka, circuito emblemático construido por la propia marca.

Pese a los avances en fiabilidad, la escudería reconoce que aún está lejos del nivel esperado, por lo que buscará mejorar su desempeño ante la afición local.