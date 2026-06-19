Almeyda perfila otra salida en Rayados; Moxica iría al Atlante

El atacante formado en Fuerzas Básicas no entraría en los planes del técnico argentino y sería cedido para sumar minutos de juego

Rayados continúa con la reestructuración de su plantel de cara a la temporada 2026-2027 y a falta de la anuncio oficial, Joaquín Moxica jugará a préstamo con el recién ascendido Atlante.

El atacante de 20 años se conviertirá así en la segunda baja del conjunto albiazul, junto con la del español Sergio Canales, dentro del proceso de ajustes impulsado por el director técnico Matías Almeyda.

La cesión del futbolista surgido de las Fuerzas Básicas de Monterrey habría respondido a la intención del estratega argentino de darle continuidad y minutos de juego en otro equipo, ante la alta competencia que existe en la ofensiva rayada.

Además, "El Pelado" habría evaluado de cerca a varios integrantes del plantel durante las últimas semanas y Moxica no entraría en sus planes.

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El delantero regiomontano debutó en la Primera División en 2023, luego de completar su proceso formativo en las categorías inferiores de Rayados.

Desde entonces acumuló 18 encuentros oficiales con el primer equipo, registrando un gol y una asistencia durante su etapa con la escuadra albiazul.

La salida de Moxica podría no ser la última en el plantel regio, ya que diversos jugadores han sido vinculados con una posible desvinculación de la institución.

Entre los nombres que han trascendido como posibles bajas se encuentran Santiago Mele, Stefan Medina, Erick Aguirre, Uroš Đurđević, Roberto de la Rosa y Anthony Martial.

En las próximas semanas, Rayados podría concretar nuevos movimientos mientras Almeyda termina de definir la plantilla con la que encarará la temporada 2026-2027.