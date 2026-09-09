Alista Isaac Del Toro camino rumbo al Mundial de Ciclismo 2026

El mexicano ya tiene definido el calendario con el que llegará al Mundial de Ciclismo 2026, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Montreal

Isaac del Toro ya tiene en la mira sus dos últimas pruebas antes del Mundial de Ciclismo 2026, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

El ciclista mexicano tiene previsto competir en los Grandes Premios de Québec, el 11 de septiembre, y de Montreal, el 13 de septiembre, dos carreras de un día pertenecientes al calendario World Tour.

Aunque el UAE Team Emirates-XRG todavía no confirma oficialmente su alineación, la organización de ambas pruebas ya anunció la presencia del mexicano.

El Gran Premio de Montreal será la prueba más importante en su preparación, ya que el recorrido guarda una relación directa con el que los ciclistas enfrentarán en el Campeonato Mundial.

La carrera se disputa sobre un circuito de 13.4 kilómetros en Mont-Royal, al que los corredores deberán dar 16 vueltas. El trazado incluye tres pequeñas subidas, entre ellas la de Voie Camillien-Houde.

El recorrido favorece a corredores explosivos como Del Toro y también será utilizado durante el Mundial, aunque con una diferencia: en la prueba por el maillot arcoíris los ciclistas completarán 12 vueltas.

Por ello, la carrera del 13 de septiembre representará una oportunidad para que el mexicano conozca el circuito en condiciones de competencia apenas una semana antes del Mundial.

La ausencia de Pogačar abre la pelea

La baja por lesión de Tadej Pogačar modificó el panorama entre los principales aspirantes al título mundial.

Sin el esloveno en la competencia, el abanico de favoritos se amplía y Del Toro aparece entre los corredores con posibilidades de pelear por el maillot arcoíris.

El mexicano llega además con el antecedente de haber sido uno de los protagonistas del último Campeonato del Mundo, aunque se quedó fuera del podio.

En la contrarreloj varonil del último Mundial, el ciclista ensenadense terminó en quinto lugar, a 2 minutos y 40 segundos del campeón olímpico Remco Evenepoel y apenas cuatro segundos del podio.

En la prueba de ruta también tuvo un papel destacado. Del Toro fue uno de los corredores que mejor resistió el ritmo impuesto por Pogačar, pero el esfuerzo terminó pasándole factura en la parte final y concluyó en séptima posición.

Ahora tendrá dos oportunidades en Canadá para ajustar su preparación antes de volver a competir por el título mundial.

Este es su calendario antes del Mundial

Viernes 11 de septiembre: Gran Premio de Québec.

Domingo 13 de septiembre: Gran Premio de Montreal.

Después de esas dos clásicas, Del Toro tendrá como siguiente gran objetivo el Mundial de Ciclismo 2026, donde buscará aprovechar un recorrido que ya habrá probado en competencia y una carrera que, sin Pogačar, se presenta mucho más abierta.