Alista España su primera convocatoria tras conquista del Mundial

España, que logró su segunda estrella en 2026, iniciará su camino en la actual Liga de Naciones, de la que es subcampeona

Luis de la Fuente, seleccionador español de futbol, dará a conocer el viernes 18 de septiembre su primera lista de convocados desde la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para afrontar los cuatro primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

España, que logró su segunda estrella en 2026 tras el título cosechado en Sudáfrica 2010, iniciará su camino en la actual Liga de Naciones, de la que es subcampeona tras caer en penaltis en la final ante Portugal en 2025, el sábado 26 de septiembre ante Inglaterra en Wembley, antes de recibir a Croacia el 29 en Sevilla y a República Checa el 3 de octubre en Oviedo.

La selección dirigida por Luis De la Fuente cerrará esta primera ventana internacional el 6 de octubre con la visita a Croacia en Split.

Será la primera concentración de España desde que conquistó el pasado 19 de julio en Nueva Jersey el segundo Mundial de su historia, tras imponerse a Argentina en la final con un gol de Ferran Torres. Por ello, la selección española lucirá por primera vez en estos encuentros las dos estrellas que la acreditan como bicampeona del mundo.

De aquel equipo no repetirán en la convocatoria Marcos Llorente, quien anunció recientemente su retirada de la selección, ni Borja Iglesias, por lesión.

Los jugadores convocados comenzarán la concentración el martes 22 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.