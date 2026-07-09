Alexia Putellas firma con el London City Lionesses

La estrella española se une al London City Lionesses, equipo recién ascendido esta temporada a la 'Women's Super League'

La internacional española Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, exjugadora del Barcelona y campeona del mundo con la Selección Española, confirmó este miércoles su fichaje por el London City Lionesses, según informó el club a través de un comunicado.

"Bienvenida a Londres a La Reina", así confirmó el club londinense su fichaje estrella para esta temporada a través de un video difundido en redes sociales.

Después de más de diez años en el club blaugrana, Putellas es una de las jugadoras más laureadas de la historia del futbol, ​​varias veces ganadora de la Liga de Campeones con el Barça, se une al equipo recién ascendido esta temporada a la 'Women's Super League'.

"Estoy encantada de comenzar esta nueva etapa con las London City Lionesses. La ambición del club y su firme compromiso de crecer como un club independiente exclusivamente femenino me resultan muy inspiradores", dijo Putellas en el comunicado.

"Esto es más que un simple fichaje; es una declaración contundente sobre el futuro del deporte. Juntas, competiremos al más alto nivel, creando nuevas oportunidades comerciales y vías de desarrollo para la próxima generación de atletas femeninas", dijo Michele Kang la propietaria del club desde hace una temporada, cuando logró ascender al equipo a la primera división inglesa.

Desde el club esperan que Alexia Putellas impulse un "crecimiento" en la asistencia de los aficionados a los partidos y "fortalecer" tanto la academia como los programas de desarrollo juvenil del club.