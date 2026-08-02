Alexandra Eala elimina a Naomi Osaka en el Abierto de Washington

La tenista de 21 años, formada en la academia de Rafael Nadal ha construido una de las temporadas más importantes de su joven carrera

Alexandra Eala continuó con su ascenso dentro del tenis femenino al derrotar este sábado a Naomi Osaka y clasificarse a la final del Abierto de Washington, donde buscará conquistar el primer título WTA de su carrera.

La filipina, número 28 del mundo, superó a la cuatro veces campeona de Grand Slam por 6-4 y 6-2 en una hora y 16 minutos, apoyada en la solidez de su servicio y en la presión constante que ejerció sobre la japonesa.

Eala enfrentará este domingo a Jessica Pegula, máxima favorita del torneo y tercera jugadora de la clasificación mundial, quien avanzó al partido por el campeonato después de vencer a la rusa Diana Shnaider.

Eala aprovecha los errores de Naomi Osaka

El encuentro comenzó con intercambios de quiebres en el tercer y cuarto juego del primer set. Eala consiguió estabilizar su servicio y evitó que Osaka tomara el control mediante sus golpes de potencia.

La filipina ganó el 90 por ciento de los puntos disputados con su segundo saque y mostró una postura agresiva al momento de recibir. Esa presión le permitió conseguir un nuevo quiebre en la recta final de la manga y asegurar el 6-4.

Eala mantuvo el impulso al comenzar el segundo set y rompió inmediatamente el servicio de Osaka. La japonesa comenzó a perder precisión y cometió cinco dobles faltas durante el parcial, situación que le impidió recuperar la desventaja.

Con el marcador 4-2, la jugadora filipina volvió a quebrar para colocarse a un juego de la victoria y posteriormente cerró el encuentro con su saque. En total, Eala consiguió cuatro rompimientos frente a una de las tenistas con mayor potencia de servicio en el circuito.

“Sabía que no podía subestimarla. Tenía que estar muy metida”, expresó la vencedora al terminar el partido, todavía concentrada en el desempeño que le permitió controlar a Osaka en dos sets.

Alexandra Eala disputará su segunda final

La de Washington será la segunda final de la carrera de Eala en el circuito principal y la primera sobre una cancha dura. Su anterior oportunidad ocurrió en Eastbourne 2025, sobre césped, donde perdió ante la australiana Maya Joint en tres parciales.

El resultado también tendrá un impacto importante en su posición mundial. Sin importar lo que ocurra en la final, Eala ascenderá por lo menos al puesto 23, el mejor ranking de su trayectoria. Una victoria frente a Pegula podría colocarla por primera vez dentro de las 20 mejores.

La tenista de 21 años, formada en la academia de Rafael Nadal y entrenada por Joan Bosch, ha construido una de las temporadas más importantes de su joven carrera. Durante el año consiguió triunfos ante rivales como Elena Rybakina, Iga Swiatek y Elina Svitolina, antes de sumar a Osaka a su lista.

Su recorrido en Washington comenzó con una remontada ante Zheng Qinwen, a quien venció por 4-6, 6-4 y 6-1. Posteriormente eliminó a la campeona defensora Leylah Fernandez, superó a Svitolina en los cuartos de final y resolvió la semifinal sin ceder un set.

Jessica Pegula será el último obstáculo

Pegula obtuvo su lugar en la final al derrotar a Diana Shnaider por 7-5 y 6-4. La estadounidense llegó a estar abajo 5-2 en el primer set, pero ganó cinco juegos consecutivos y después controló la segunda manga para completar la victoria.

La número tres del mundo buscará su tercer campeonato de la temporada y el duodécimo de su carrera. También intentará repetir el título conseguido en Washington durante 2019.

Existe un antecedente entre ambas finalistas. Pegula venció a Eala en las semifinales del WTA 1000 de Miami 2025 por 7-6, 5-7 y 6-3, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 26 minutos.

La filipina tendrá ahora la oportunidad de tomar revancha y conquistar su primer campeonato individual del circuito WTA. Además de los 500 puntos para la clasificación, el título confirmaría su crecimiento antes de continuar la gira norteamericana en Canadá y Cincinnati, rumbo al Abierto de Estados Unidos.