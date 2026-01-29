Alexander Volkanovski vs Diego Lopes 2; Esto tienes que saber

Ambos peleadores se enfrentarán de nueva cuenta para dictaminar quien será el campeón reinante de la división de las 145 libras de la UFC durante 2026

La división de peso pluma de la UFC es de las más interesantes de la empresa, por la amplia cantidad de peleadores dentro del ranking que conllevan un gran récord y una gran racha de victorias acumuladas para así escalar poco a poco al Ranking e intentar en algún futuro ser el contendiente número 1 por el ansiado cinturón.

Principales contendientes al título

Peleadores como Jean Silva, Aljamain Sterling, Yair Rodríguez, Mosvar Evloev y Lerone Murphy son los nombres que más posibilidad tienen en poder proclamarse como los siguientes contendientes por el cinturón debido a la gran experiencia y nivel de pelea que tiene cada uno de ellos dentro del octágono. Los nombres anteriormente mencionados son los que permanecen dentro del Top 10 de la división y muy probablemente uno de ellos será el siguiente retador para intentar proclamarse como el próximo monarca de peso pluma de la UFC.

Después de que el ex campeón de la división Ilia Topuria dejará vacante el cinturón para subir a las 155 libras, Volkanovski y Lopes se enfrentaron por primera vez para proclamar el nuevo campeón indiscutido de la división, el combate fue realizado durante el evento UFC 314 desde la ciudad de Miami Florida, en dicho evento hubo una gran participación de peleadores de las 145 libras con un total de 5 peleas.

Una auténtica guerra en el octágono

La primera pelea fue una completa guerra, donde ambos demostraron su capacidad y las ganas de convertirse en el nuevo monarca de la división, ambos contendientes golpeaban de una forma única a su adversario, contra golpeando en distintas ocasiones, incluso humo momentos de la pelea donde Lopes estuvo a punto de ganar al tumbar con un par de golpes a Volkanosvki, sin embargo, el pelador australiano supo regresar con autoridad al combate y continuar la guerra de forma inteligente al seguir el ritmo de la pelea contraatacando a Lopes de manera ejemplar al dominarlo dentro del octágono por una gran cantidad de tiempo.

Los rounds pasaban y el deseo de cada peleador en convertirse en campeón seguía intacto, el gran combate lo llevo hasta las tarjetas de los jueces, donde dos jueces calificaron 49-46 y uno calificó 48-47, dándole la victoria de forma unánime al peleador de Australia, Alexander "The great" Volkanosvki.

Un reinado histórico

Volkanovski se convirtió en segunda vez como campeón de las 145 libras, la primera vez lo consiguió en 2019 al vencer al entonces campeón Max Holloway, su reinado fue de las más dominantes de la división, ya que su reinado como campeón duró 1528 días y fue el segundo reinado más largo de la historia de la división solo por detrás de la leyenda brasileña Jose Aldo quien duró como campeón por 1847 días. Durante su reinado, Volkanovski enfrentó a grandes nombres que son considerados como altos exponentes de la división alrededor del mundo, venció tres veces al excampeón Max Holloway, Brian Ortega, Chan Sung Jung, y Yair 'pantera' Rodríguez para de esta forma tener 5 defensas exitosas del campeonato hasta su posterior derrota en contra de Ilia Topuria.

El camino de Diego Lopes en la UFC

Por su parte Diego Lopes ingresó a la empresa de una forma un poco impredecible, ya que el peleador México-brasileño peleó por una oportunidad para ingresar a la empresa bajo el programa "Dana White Contender Series" donde buscan a prospectos del mundo enfrentarse entre sí para buscar un contrato con la empresa. Lopes en su primera oportunidad de ingresar a la empresa falló al ser derrotado por Joanderson Brito en 2021, tuvieron que pasar dos largos años para que Lopes fuera considerado por la empresa para ser parte de ella. Ahora Lopes vuelve a tener una oportunidad para poder proclamarse como el campeón de las 145 libras por primera vez en su carrera.

La próxima gran cita

La pelea será el combate estelar del evento UFC 325 desde la ciudad de Sídney en Australia siendo el segundo evento de la promotora en lo que va del año. Ambos peleadores han declarado estar listos para dar una completa guerra dentro del octágono y un gran espectáculo hacia los miles de personas que observarán la pelea desde sus casas o desde el recinto completamente en vivo.