Alexander Volkanosvki retiene cinturón peso pluma vs Diego Lopes

La revancha entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes en el UFC 325 confirmó el dominio del campeón australiano en la división de peso pluma, luego de imponerse por decisión unánime en un combate estratégico que se extendió a los cinco asaltos en el Qudos Bank Arena de Sydney, Australia.

Con el respaldo de su público y una ejecución táctica precisa, Volkanovski volvió a superar al brasileño-mexicano en una segunda pelea de campeonato que dejó claro por qué continúa siendo una de las figuras más sólidas de la categoría de las 145 libras.

Control de distancia y ritmo desde el primer asalto

Desde el inicio del combate, el australiano impuso condiciones con su movilidad característica, manejo de la distancia y volumen constante de golpes significativos.

Diego Lopes intentó responder con explosividad y algunos intentos de sumisión, pero no logró sostener el ritmo ni encontrar los espacios necesarios para comprometer al campeón.

Volkanovski se mostró paciente, midiendo cada intercambio y evitando caer en el juego ofensivo del retador, lo que le permitió acumular ventaja round tras round ante la mirada de los jueces.

Las tarjetas reflejaron el dominio del campeón

Tras los cinco episodios, las tarjetas de los jueces marcaron 49-46, 49-46 y 50-45 a favor del australiano, un reflejo claro del control que ejerció durante la pelea tanto en volumen de golpeo como en posicionamiento dentro del octágono.

En el registro de golpes significativos, Volkanovski superó a Lopes con una cifra cercana a los 100 impactos conectados, por 73 del retador, diferencia que terminó siendo determinante en la evaluación oficial del combate.

Una rivalidad que nació en UFC 314

Este segundo enfrentamiento tuvo su origen en la pelea disputada en UFC 314 en abril de 2025, donde Volkanovski también se llevó la victoria por decisión unánime para recuperar el cinturón de peso pluma.

La actuación de Lopes en aquella ocasión le dio los argumentos suficientes para buscar la revancha directa, que finalmente concretó en el presente año.

Sin embargo, el resultado volvió a favorecer al campeón, quien ajustó nuevamente su estrategia para neutralizar los puntos fuertes del brasileño.

Récords y legado en la división pluma

Con esta victoria, Volkanovski mejoró su marca profesional a 28-4 y reafirmó su posición histórica dentro de la división, acercándose a marcas que lo colocan entre los campeones más consistentes que ha tenido el peso pluma en la UFC.

Para Diego Lopes, la derrota dejó su registro en 27-8, sumando su segundo revés en peleas titulares, ambas ante el mismo rival, aunque manteniéndose como uno de los contendientes más peligrosos de la categoría por su estilo ofensivo y su jiu-jitsu.

Sydney fue testigo de otra defensa sólida

La atmósfera en la ciudad de Sidney jugó también un papel emocional en favor del campeón, que supo capitalizar el apoyo local para mantener la calma en los momentos de mayor presión.

La defensa exitosa del cinturón en casa no solo fortaleció su reinado, sino que dejó abierta la conversación sobre quién será el siguiente retador capaz de poner en aprietos al monarca de las 145 libras.

Ante los diversos rumores sobre su posible retiro, Volkanovski declaró después de su pelea estar más preparado que nunca y mencionó que defenderá el cinturón contra quien sea aunque le gustaría pelear próximamente en contra de Mosvar Evloev o Lerone Murphy, ambos con records invictos de 19-0 y 17-0 respectivamente.

Volkanovski volvió a demostrar que, más allá de la potencia, su mayor arma sigue siendo la inteligencia dentro del octágono.