Alex Pereira y Tracy Cortez anuncian relación amorosa

De una manera sorpresiva para iniciar el año, los peleadores Alex Pereira y Tracy Cortez publicaron en sus redes sociales su nueva relación amorosa

El campeón semipesado de la UFC junto con la peleadora Tracy Cortez festejaron juntos la llegada del año nuevo de una manera amorosa, confirmando su nueva relación a sus seguidores y a todos los fans de las artes marciales mixtas.

Pereira en su cuenta de Instagram subió una historia citando la frase "Año novo" junto con su ahora pareja Tracy Cortez, sonriendo y abrazados sosteniendo las clásicas luces de bengala para conmemorar esta fecha.

Este anunció de esta relación tomo por sorpresa a los fanáticos de las MMA, ya que no existió ningún tipo de rumor ni sobre algún tipo de acercamiento entre ambos peleadores.

Por su parte, Cortez también subió una historia a través de su cuenta de Instagram, compartió su felicidad por pasar esta celebración con su nuevo acompañante sentimental de una forma muy cariñosa, con un beso y con la canción de fondo "cosita linda" de la cantante venezolana Elena Rose con Justin Quiles.

No es la primera relación de Cortez con un peleador de la UFC

Tracy Cortez debutó en la compañía en 2019 después de ganar un contrato bajo el programa "Dana White Contender Series", Cortez llego a tener una racha de 5 victorias consecutivas en la compañía, eso despertó el interés de Tracy Cortez para contender por el cinturón, a través de sus campamentos de entrenamiento, conoció a Brian Ortega, peleador mexicoamericano de la división de las 145 libras.

La relación entre ambos peleadores con descendencia mexicana duro alrededor de 3 años, incluso Ortega le brindó un anillo de promesa por ver un buen futuro en esta relación.

Lamentablemente, la relación terminó en 2023, la razón fue por problemas de Ortega, ya que Tracy en sus redes sociales mencionó que por acciones del peleador estaba estancando la carrera de ella misma y que no se dejaría perjudicar por una persona que no la valoraría lo suficiente.