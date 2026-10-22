Alex Pereira volvería a las 205 libras si pierde contra Pavlovich

Como parte de su preparación, el brasileño también contempla competir con aproximadamente 10 libras menos, unos 4.5 kilogramos

Alex Pereira contempla regresar al peso semicompleto si pierde ante Sergei Pavlovich, un escenario que convierte su próximo combate en una prueba decisiva para su continuidad entre los pesados de UFC.

El brasileño enfrentará al ruso el 12 de diciembre en UFC 335, en Las Vegas.

Será su segunda presentación en la categoría, después de la derrota que sufrió ante Ciryl Gane en junio, cuando buscaba conquistar un campeonato en una tercera división.

La diferencia de tamaño pesa en su decisión

En declaraciones atribuidas a su reciente entrevista con Ariel Helwani, Pereira reconoció la peligrosidad de Pavlovich y explicó que una nueva derrota lo llevaría a reconsiderar su permanencia en los pesados.

El argumento del excampeón se centra en las diferencias físicas: considera que es más ligero que los principales competidores de la división y que insistir en igualar su fuerza podría resultar menos conveniente que volver a una categoría donde ya tuvo éxito.

Su planteamiento no representa un cambio inmediato de división. El eventual regreso a las 205 libras dependería del resultado frente a Pavlovich, y por ahora no existe una fecha ni un rival anunciado para ese retorno.

Pereira prepara un ajuste de peso para diciembre

Como parte de su preparación, el brasileño también contempla competir con aproximadamente 10 libras menos, unos 4.5 kilogramos, respecto a su debut en peso pesado. Se trata de una previsión para el combate, no de un registro oficial de báscula.

El ajuste acompañaría su intento por recuperarse del tropiezo ante Gane y demostrar que puede competir contra rivales establecidos en la categoría. Pavlovich, quien ya disputó un campeonato interino de UFC, representa otro examen ante un peleador habituado a las exigencias del peso pesado.

El regreso a semicompleto vuelve a ser una opción

La posibilidad de bajar de división marca un cambio respecto a la postura que Pereira expresó en marzo, cuando señaló que esperaba permanecer en los pesados porque consideraba cumplidos sus objetivos en el peso semicompleto.

El brasileño conquistó previamente los cinturones de peso medio y semicompleto. Su ascenso respondió a la búsqueda de un tercer campeonato divisional, una meta que sigue dando sentido a su participación entre los pesados.

Frente a Pavlovich tendrá la oportunidad de recuperar terreno en esa búsqueda. Una derrota, según el escenario que ha planteado, abriría el camino para volver a las 205 libras.