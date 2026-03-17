Alex Pereira firma contrato por 8 peleas más en la UFC

Con este nuevo contrato, la UFC asegura la permanencia de uno de los atletas más mediáticos y peligrosos de la actualidad

El brasileño Alex “Poatan” Pereira aseguró su continuidad en la élite de las artes marciales mixtas tras firmar un nuevo contrato con la UFC que contempla ocho peleas, acuerdo que refuerza su estatus como una de las principales figuras del octágono y uno de los peleadores más espectaculares del roster.

Un acuerdo que asegura el futuro de Pereira en la UFC

Con este nuevo contrato, la UFC asegura la permanencia de uno de los atletas más mediáticos y peligrosos de la actualidad.

El brasileño, nacido en São Bernardo do Campo, se ha convertido en una de las figuras más relevantes del deporte gracias a su poder de nocaut y a su rápida ascensión dentro de la compañía.

Debut en la UFC en 2021 y rápido ascenso

Alex Pereira hizo su debut en la UFC el 6 de noviembre de 2021 en el evento UFC 268, donde derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto a Andreas Michailidis. Aquella presentación marcó el inicio de un ascenso meteórico dentro de la organización.

Tras su debut, el brasileño sumó victorias ante rivales como Bruno Silva y Sean Strickland, lo que le permitió obtener una oportunidad por el campeonato de peso medio en apenas su cuarta pelea dentro de la empresa.

Campeón de peso medio tras vencer a Israel Adesanya

El 12 de noviembre de 2022, Pereira alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al derrotar por nocaut técnico en el quinto asalto a Israel Adesanya en UFC 281, resultado con el que conquistó el título de peso medio de la UFC.

Aunque posteriormente perdió el cinturón en la revancha ante el mismo rival, el brasileño decidió subir a la división de peso semipesado, donde volvió a colocarse rápidamente entre los mejores.

Conquistó un segundo cinturón en peso semipesado

En noviembre de 2023, Pereira volvió a hacer historia al vencer al excampeón Jiří Procházka en el evento UFC 295, combate que ganó por nocaut técnico en el segundo asalto para convertirse en campeón de peso semipesado.

Con ese triunfo, el brasileño logró convertirse en campeón de la UFC en dos divisiones diferentes en un periodo muy corto dentro de la organización.

Una de las estrellas más activas del octágono

Desde su llegada a la compañía en 2021, Pereira ha protagonizado múltiples combates estelares y peleas de campeonato, consolidándose como uno de los peleadores más activos y peligrosos del circuito.

Su estilo agresivo y su experiencia previa en el kickboxing donde también fue campeón mundial en la organización Glory lo han convertido en un atleta temido por su capacidad para finalizar peleas por nocaut.

Ocho peleas más para ampliar su legado

Con este nuevo contrato de ocho combates, Alex Pereira tendrá la oportunidad de seguir ampliando su legado dentro de la UFC y protagonizar algunas de las peleas más importantes de los próximos años.

La renovación también refleja el peso mediático del brasileño dentro de la organización, donde su nombre suele estar ligado a eventos estelares y combates por campeonato.

Su próximo intento de hacer historia en la compañía.

Alex 'poatan' Pereira intentará hacer historia en la UFC al tratar de convertirse en el primer peleador en convertirse en campeón en tres divisiones diferentes; anteriormente, Pereira consiguió consagrarse como monarca en las divisiones de peso medio y peso semipesado.

Ahora Pereira tiene una pelea pactada por el cinturón interino de los pesos completos al enfrentarse al contendiente francés Ciryl Gane en la cartelera 'UFC Freedom 250' desde la Casa Blanca.

Si Pereira llegase a ganar dicho cinturón, se convertiría en el primer peleador en la historia de la empresa en convertirse campeón en tres divisiones diferentes.