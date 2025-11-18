Alemania y Países Bajos sellan su pase al Mundial con goleadas

Con goleadas por 6-0 y 4-0 respectivamente, ambas selecciones se unen a Inglaterra, Francia, Portugal, Croacia y Noruega como los equipos europeos clasificados

Alemania y Países Bajos se sumaron este lunes a la lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026 tras resolver sus compromisos con goleadas contundentes. El cuadro alemán arrasó 6-0 a Eslovaquia, mientras que los neerlandeses firmaron un sólido 4-0 ante Lituania, resultados que les aseguraron su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Con estos dos boletos, Europa ya cuenta con siete selecciones clasificadas y el torneo suma 34 de las 48 plazas definidas.

Selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

Anfitrionas:

Canadá, EUA y México.

Asia:

Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África:

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol:

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa:

Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.

Oceanía:

Nueva Zelanda.

Repesca intercontinental

Los equipos con boleto asegurado a la repesca, que otorgará dos lugares adicionales al Mundial, son:

Bolivia y Nueva Caledonia.

La lista global se acerca a la recta final mientras varias confederaciones entran en sus últimas jornadas clasificatorias, en un camino rumbo a la primera Copa del Mundo con sede compartida entre Canadá, EUA y México.