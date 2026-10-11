VIE 14 FEB
30°

Deportes

Aleix Espargaró se retira del GP de Indonesia

Por: Fernanda Izaguirre

10 Octubre 2026, 20:24

Compartir
WhatsApp

Honda HRC Castrol retiró la moto del catalán en Mandalika tras agravarse sus molestias físicas por severas lesiones previas.

Aleix Espargaró se retira del GP de Indonesia

En un comunicado conjunto difundido por Honda HRC Castrol y el piloto Aleix Espargaró, la escudería oficial hizo oficial la retirada del dorsal #41 para lo que resta del Gran Premio de Indonesia en el Circuito Internacional de Mandalika.

La decisión de común acuerdo responde a las continuas molestias físicas que padece el piloto catalán, derivadas de un periodo prolongado de inactividad a causa de las lesiones sufridas a principios de la temporada 2026. Sumado a la alta exigencia técnica y el desgaste físico que demanda el trazado indonesio, ambas partes optaron por frenar la participación para no arriesgar la integridad ni la recuperación del competidor.

Comunicado oficial y estado del piloto

El equipo médico y técnico de Honda detalló la situación del español a través de sus canales oficiales de comunicación:

“Como resultado del período de inactividad física debido a las lesiones sufridas a principios de 2026 y a las demandas físicas únicas del Circuito Internacional de Mandalika, Aleix Espargaró y Honda HRC Castrol han tomado la decisión de retirar el #41 del GP de Indonesia debido a la continua molestias físicas”.

Muestras de apoyo en la comunidad del motociclismo

La noticia generó una pronta ola de mensajes de aliento en las plataformas digitales por parte de aficionados y miembros del paddock de MotoGP, quienes expresaron sus deseos de una pronta y completa recuperación para Espargaró de cara a los próximos compromisos del calendario mundialista. El equipo enfocará sus esfuerzos en el proceso de rehabilitación del piloto antes de confirmar su retorno a la pista en las siguientes citas del campeonato.

Comentarios