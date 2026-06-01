Alegna González logra bicampeonato de Marcha en Madrid

Alegna González ganó el Gran Premio Internacional de Marcha en Madrid y se coronó bicampeona en la prueba de 10 kilómetros

La mexicana Alegna González se consagró bicampeona del Gran Premio Internacional de Marcha, celebrado en Madrid, tras imponerse en la prueba de 10 kilómetros del circuito World Athletics Race Walking Tour.

La atleta nacional registró un tiempo de 44:03 minutos, con lo que dominó la competencia y revalidó el título obtenido el año pasado en esta prueba catalogada como Gold dentro del circuito mundial.

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“Me encanta competir en este escenario de la Gran Vía y en una prueba corta de 10 kilómetros para poder demostrar mi velocidad”, expresó la marchista tras su victoria.

El segundo lugar fue para la peruana Evelyn Inga, quien cruzó la meta con un tiempo de 44:16, mientras que la española Aldara Meilán completó el podio con 44:46.

¡Oro🥇!

Alegna González 🇲🇽 on fire 🔥🔥🔥



La mexicana gana los 10km del Gran Premio de Marcha de Madrid 🇪🇸🚶‍♀️de forma imponente



La mejor marchista del mundo en este 2026 🫡❤️ https://t.co/facZRAEzce pic.twitter.com/ukmd7TrALi — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) May 31, 2026

Pese a las condiciones climáticas, la mexicana destacó su fortaleza mental durante la competencia.

“A pesar de la dura competencia por el calor, me sentí bien mentalmente y pude ganar”, señaló.

Próximo objetivo

Tras su triunfo en Madrid, Alegna González adelantó que centrará su preparación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán el próximo 1 de agosto.

La atleta buscará mantener su buen momento competitivo y sumar nuevos logros en el calendario internacional.

Durante la competencia también se rindió homenaje al ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón olímpico en Atlanta 1996 y una de las máximas figuras históricas de la marcha atlética.

El reconocimiento destacó su legado como referente mundial en esta disciplina.