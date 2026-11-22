El español busca su primer título de las Finales ATP, mientras que el alemán aspira a conquistar el torneo por tercera ocasión

El español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev protagonizarán este domingo la final de las Finales ATP en Turín, Italia, donde ambos buscarán cerrar la temporada con el título de maestro. El murciano intentará levantar el trofeo por primera vez, mientras que su rival aspira a convertirse en tricampeón de la competición.

Alcaraz, de 23 años, disputará su segunda final consecutiva en el certamen, luego de perder la edición de 2025 frente al italiano Jannik Sinner. Ahora tendrá una nueva oportunidad de conseguir una de las coronas que todavía no figuran en su palmarés.

De conseguirlo, se convertiría en el tercer tenista español en ganar el torneo, después de Manuel Orantes, campeón en 1976, y Álex Corretja, quien se llevó el título en 1998.

Alcaraz llega con 13 victorias consecutivas

El tenista murciano llega a la definición después de una temporada sobresaliente, en la que consiguió cinco títulos: el Abierto de Australia, el Masters 1.000 de París y los torneos de Doha, Tokio y Viena.

Además, acumula 13 triunfos consecutivos desde sus victorias en Viena y París, una racha que lo coloca entre los principales candidatos para conquistar el campeonato en Turín.

Sin embargo, el español deberá superar las molestias que presentó en el isquiotibial de la pierna izquierda durante su partido contra el ruso Daniil Medvedev, encuentro en el que terminó con la zona vendada.

Zverev busca su tercer campeonato

Del otro lado estará Alexander Zverev, de 29 años, quien disputará sus novenas Finales ATP en los últimos diez años. El alemán buscará ganar por tercera ocasión el certamen y sumarse a un grupo de siete leyendas que han conseguido esa cantidad de títulos.

Novak Djokovic, Roger Federer, Ivan Lendl, Pete Sampras, Ilie Nastase, Boris Becker y John McEnroe son los jugadores que ya conquistaron el torneo en tres ocasiones.

Zverev también tuvo un año destacado, con dos títulos de Grand Slam, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, además de 69 victorias en el circuito. Disputó las finales de Madrid y Wimbledon y alcanzó las semifinales en otros nueve torneos.

El alemán aseguró además el número uno del mundo, posición con la que concluirá la temporada. Su camino a la final en Turín incluyó victorias sin perder sets ante Rafa Jódar, Ben Shelton, Arthur Fils y Daniil Medvedev.

Alcaraz, por su parte, avanzó después de superar a Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Medvedev y Shelton, con una sola manga cedida, precisamente ante el estadounidense.

Un enfrentamiento con ventaja para Alcaraz

El historial entre ambos favorece ligeramente al español, quien domina por 7-6 en los 13 enfrentamientos que han disputado. Alcaraz ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros, aunque Zverev mantiene una ventaja en pista dura cubierta, superficie en la que se impuso en los tres duelos anteriores.

La rivalidad entre ambos ha dejado partidos memorables. El alemán eliminó al murciano en los cuartos de final del Abierto de Australia de 2024 y en las semifinales de las Finales ATP de 2023.

Alcaraz consiguió la revancha en la final de Roland Garros de 2024, cuando remontó después de perder dos sets a uno para conquistar su primer campeonato en París.

Otro encuentro recordado fue el de Indian Wells de ese mismo año, que tuvo que interrumpirse durante casi dos horas debido a una invasión de abejas y terminó con una contundente victoria del español.

El enfrentamiento más reciente entre ambos se produjo en las semifinales del Abierto de Australia de 2026, donde Alcaraz se impuso en cinco sets, con parciales de 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5.

La pista cubierta, un factor para la final

Las condiciones de la pista dura cubierta de Turín podrían favorecer el juego de Zverev, quien cuenta con un potente servicio y regularidad desde el fondo de la cancha.

El alemán ya consiguió imponerse a Alcaraz en las ediciones de 2023 y 2024 de las Finales ATP, por lo que buscará aprovechar nuevamente las características de esta superficie.

El español, en cambio, llega con una racha positiva y la motivación de conseguir un título que todavía no ha ganado. Alcaraz reconoció este sábado que las Finales ATP son uno de los torneos "más importantes del calendario", por lo que la definición representa una oportunidad especial para cerrar el año.