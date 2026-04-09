Alcaraz y Sinner avanzan a octavos en Montecarlo

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner ya tienen rivales para los octavos de final del Masters 1,000 de Masters de Montecarlo,

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner ya tienen rivales para los octavos de final del Masters 1,000 de Masters de Montecarlo, en una jornada que promete duelos de alto nivel sobre la arcilla.

El número uno del mundo se enfrentará al argentino Tomás Etcheverry, mientras que el segundo del ranking ATP medirá fuerzas con el checo Tomas Machac.

Alcaraz, ante un rival inédito

Carlos Alcaraz llega a esta ronda tras un sólido debut en el torneo, donde superó con autoridad al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-3.

Enfrente tendrá a Tomás Etcheverry, quien avanzó tras vencer al francés Terence Atmane en tres sets (3-6, 6-3 y 6-2), en un partido donde mostró capacidad de reacción tras ceder la primera manga.

Será el primer enfrentamiento entre ambos tenistas en el circuito profesional.

Sinner busca mantener dominio

Por su parte, Jannik Sinner avanzó con contundencia al derrotar al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0.

En octavos se medirá con Tomas Machac, quien dio la sorpresa al eliminar al argentino Francisco Cerúndolo con parciales de 7-6 y 6-3.

El historial favorece claramente al italiano, con tres victorias previas ante el checo, todas en pista dura, incluidas dos en torneos Masters 1,000.

Los partidos de octavos se disputarán este jueves en la pista central Raniero III, en una jornada que también incluye otros duelos destacados del torneo.

El Masters de Montecarlo marca el inicio de la temporada fuerte sobre tierra batida, donde los principales jugadores del circuito buscan afinar su nivel rumbo a competiciones mayores.