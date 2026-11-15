Alcaraz y Ferrero se reencuentran tras casi un año separados

El tenista español Carlos Alcaraz y su antiguo entrenador, Juan Carlos Ferrero, volvieron a verse en Turín, durante la preparación para las Finales ATP.

El tenista español Carlos Alcaraz y su antiguo entrenador, Juan Carlos Ferrero, volvieron a encontrarse este sábado en Turín, Italia, durante las actividades previas a las Finales ATP. El reencuentro ocurrió casi un año después de que ambos pusieran fin a una relación profesional que marcó la trayectoria del murciano.

El encuentro estuvo acompañado de un abrazo entre ambos, con la red de por medio, durante una sesión de entrenamiento en la que Alcaraz se enfrentó al estadounidense Ben Shelton, actual pupilo de Ferrero.

El técnico valenciano viajó a Turín para asesorar a Shelton antes del inicio de la Copa de Maestros, que comenzará este domingo. El escenario también tuvo un significado especial: hace un año, Alcaraz y Ferrero compartieron allí el que sería su último torneo juntos.

Ferrero acompañó el ascenso de Alcaraz desde los 15 años

La relación entre ambos comenzó en 2018, cuando Alcaraz tenía apenas 15 años. Ferrero identificó desde entonces el potencial del joven tenista y asumió el papel de mentor y entrenador durante una etapa que transformó al jugador en una de las principales figuras del circuito.

Bajo la dirección del extenista valenciano, Alcaraz ingresó al top 100 mundial en 2021 y consiguió ese mismo año su primer título ATP, en Umag. Posteriormente, en 2022, conquistó su primer Masters 1000 en Miami, ganó el Abierto de Estados Unidos y alcanzó el número uno del mundo con 19 años.

La colaboración también estuvo marcada por una relación personal cercana, que trascendió las pistas y los resultados deportivos. Durante ocho años compartieron entrenamientos, torneos, viajes y distintas etapas de la carrera del murciano.

"Juan Carlos es mi segundo padre"

Uno de los momentos que reflejó el vínculo entre ambos ocurrió durante el Masters 1000 de Miami de 2022. Ferrero tuvo que regresar de urgencia a España debido al fallecimiento de su padre y se perdió buena parte del torneo.

Alcaraz consiguió llegar a la final y, para sorpresa del jugador, su entrenador regresó a Estados Unidos para acompañarlo en la conquista de su primer título de esa categoría.

Meses después, cuando el murciano ganó el Abierto de Estados Unidos de 2022, expresó públicamente la importancia que Ferrero tenía en su vida: "Juan Carlos es mi segundo padre".

El entrenador fue una figura fundamental para que Alcaraz desarrollara su talento, afrontara la presión de las grandes competiciones y alcanzara objetivos que desde niño había imaginado.

La separación sorprendió al mundo del tenis

El fin de la relación profesional se anunció el 17 de diciembre de 2025, cuando Alcaraz comunicó a través de Instagram que ambos habían decidido tomar caminos distintos. El jugador describió la decisión como compartida y señaló que, si sus trayectorias deportivas debían separarse, tenía que ocurrir desde la cima que habían construido juntos.

Sin embargo, Ferrero reconoció posteriormente que le habría gustado continuar como entrenador del español. También admitió que la ruptura le había dolido, aunque dijo sentirse tranquilo por el trabajo realizado durante esos años.

Días después, el técnico explicó que existían diferencias relacionadas con el futuro y el contrato, pero aclaró que no habían tenido peleas durante el último año y que su relación personal había sido buena.

Alcaraz tenía ganas de volver a ver a su antiguo entrenador

Durante 2026, ambos mantuvieron cierta distancia y tuvieron poco contacto. Ferrero explicó a mitad de año que apenas habían hablado, aunque mencionó algunos mensajes que recibió del tenista cuando ganó el Abierto de Australia, cuando se impuso en Doha y cuando sufrió una lesión.

Pese al distanciamiento, los dos dejaron abierta la posibilidad de reencontrarse. Antes de coincidir en Turín, Alcaraz reconoció que tenía "muchas ganas de volver a verlo" y conversar con él.

La expectativa terminó este sábado con el abrazo durante el entrenamiento frente a Shelton. El encuentro reunió nuevamente a dos figuras cuya relación fue determinante en una de las etapas más exitosas de la carrera del tenista español.