El español derrotó 6-2 y 6-4 al ruso en las Finales ATP de Turín, aunque solicitó atención médica por molestias en el muslo izquierdo

Carlos Alcaraz volvió a demostrar su gran momento deportivo al imponerse con autoridad al ruso Daniil Medvedev en las Finales ATP. Sin embargo, el triunfo del español quedó acompañado de preocupación, luego de que solicitara atención médica por molestias en el muslo izquierdo y terminara el encuentro con la zona vendada.

El tenista murciano se llevó el partido en dos sets, por parciales de 6-2 y 6-4, en una hora y 11 minutos. Con este resultado consiguió su segunda victoria en la fase de grupos y quedó muy cerca de asegurar su lugar en las semifinales del torneo que se disputa en Turín.

Para confirmar matemáticamente su clasificación, Alcaraz debía esperar el resultado del enfrentamiento entre Flavio Cobolli y Frances Tiafoe, sus rivales de grupo. Por su parte, Medvedev quedó obligado a buscar el triunfo en su siguiente compromiso ante el estadounidense para mantener sus posibilidades de avanzar.

Alcaraz dominó desde el primer set

El encuentro reunió a dos de los principales protagonistas de su grupo, quienes llegaban con una victoria en su presentación y sin haber cedido sets. Medvedev, campeón de la Copa de Maestros en 2020, buscaba frenar el impulso del español, pero encontró dificultades para responder a su ritmo.

Después de un inicio equilibrado, Alcaraz tomó el control del partido y consiguió dos quiebres de servicio que le permitieron establecer una ventaja de 5-2. El murciano aprovechó su precisión desde el fondo de la cancha y la variedad de sus golpes para cerrar la primera manga por 6-2 en aproximadamente media hora.

El dominio del español recordó su presentación ante Frances Tiafoe, a quien había derrotado por el mismo marcador en su primer partido de la competencia. Una vez más, mostró velocidad, contundencia y capacidad para neutralizar el juego defensivo de sus adversarios.

Una molestia en el muslo izquierdo interrumpió el partido

Alcaraz mantuvo la presión durante el segundo parcial y consiguió romper nuevamente el servicio de Medvedev. No obstante, cuando el marcador estaba 2-1 a su favor, solicitó una pausa médica debido a una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo, correspondiente a la zona de los isquiotibiales.

El tenista hizo una señal al fisioterapeuta para indicarle que sentía cargado el músculo. El especialista lo atendió y le realizó un masaje antes de colocarle un vendaje en la zona afectada.

Tras recibir asistencia, el español regresó a la cancha y continuó con el encuentro. Aunque Medvedev intentó aprovechar la interrupción para cambiar el desarrollo del partido, Alcaraz conservó la ventaja y consiguió cerrar el segundo set por 6-4.

La molestia no le impidió completar el compromiso, aunque su condición física quedó bajo observación de cara a los siguientes encuentros. Hasta el momento, no se había informado de un diagnóstico que confirmara la gravedad de una posible lesión.

El español suma 11 victorias consecutivas

Con el triunfo ante Medvedev, Alcaraz amplió a 11 su racha de victorias consecutivas, después de sus recientes conquistas en el torneo de Viena y el Masters 1000 de París.

El español busca conseguir uno de los títulos importantes que todavía no figuran en su palmarés: las Finales ATP. Su desempeño en Turín lo mantiene como uno de los principales candidatos, aunque ahora la atención también estará puesta en la evolución de sus molestias musculares.

Medvedev, quien disputa por séptima ocasión este certamen, tendrá que jugarse sus opciones de clasificación en la siguiente jornada frente a Frances Tiafoe.