El español venció al estadounidense en tres sets pese a las molestias físicas y buscará conquistar por primera vez las Finales ATP.

Con la pierna izquierda vendada y cinta en la rodilla derecha, Carlos Alcaraz encontró la fortaleza física y tenística para remontar ante Ben Shelton y conseguir su pase a la final de las Finales ATP, que se disputan en Turín, Italia.

El español, ganador de siete títulos de Grand Slam, derrotó al estadounidense por 3-6, 6-3 y 7-6 (1) en una semifinal exigente que se definió en el desempate del tercer set. Con este resultado, extendió a 13 partidos su racha de victorias.

Alcaraz llegó al encuentro con molestias en el isquiotibial izquierdo, lesión que sufrió durante su enfrentamiento contra Daniil Medvedev en la fase de grupos. La situación recordó el periodo de cuatro meses y medio que estuvo fuera de las canchas a principios de año por una lesión en la muñeca derecha.

“Fue una gran batalla. El tercer set tuvo un gran nivel por parte de los dos. Juegos de primer nivel, puntos de primer nivel, grandes momentos destacados”, comentó el tenista después del partido.

Alcaraz se impone en un tercer set cerrado

Shelton comenzó con mayor intensidad y sorprendió a su rival desde los primeros juegos. En el arranque consiguió un punto con una volea de derecha en salto y, en el siguiente juego, devolvió el primer servicio de Alcaraz con un golpe ganador de derecha para concretar el quiebre.

El estadounidense mantuvo la presión y se llevó el primer parcial por 6-3. Sin embargo, el español elevó su nivel en el segundo set y consiguió romper el servicio de Shelton en la parte final para tomar ventaja de 5-3.

Alcaraz cerró esa manga con una dejada que obligó a su adversario a desplazarse hacia la red y preparó el camino para un passing de revés, con el que igualó el encuentro.

El tercer set mantuvo la intensidad de principio a fin. Ninguno de los dos jugadores cedió su servicio y Shelton llegó a colocarse 5-4 después de conectar cuatro aces para conservar su saque.

La definición llegó en el desempate, donde dos aces consecutivos y un par de errores importantes del estadounidense permitieron que Alcaraz tomara el control. El español terminó imponiéndose 7-1 y selló el triunfo en su primer punto de partido con una devolución ganadora de revés, paralela a la línea.

El español mantiene su racha pese a las molestias físicas

La victoria significó el decimotercer triunfo consecutivo para Alcaraz, quien reconoció que necesitará aprovechar el tiempo disponible antes de disputar el campeonato.

“Mi tiempo de recuperación es realmente importante para recuperar mi cuerpo, recuperarme mentalmente y estar preparado para mañana”, señaló.

El tenista también mejoró a cinco victorias y una derrota su historial frente a Shelton. El único tropiezo ocurrió en el Abierto de Estados Unidos de este año, en un partido de cinco sets que terminó a las 3:33 de la madrugada.

Ahora, Alcaraz tendrá la oportunidad de conquistar por primera vez las Finales ATP, después de haber perdido la definición del año pasado frente al italiano Jannik Sinner, quien terminó anticipadamente esta temporada debido a una lesión en la rodilla derecha.

Zverev y Medvedev disputan el otro boleto

El rival de Alcaraz en la final del domingo saldrá del enfrentamiento entre el alemán Alexander Zverev, número uno del ranking mundial, y el ruso Daniil Medvedev.

Medvedev llega con ventaja de 14-8 en sus enfrentamientos directos contra Zverev. El partido que disputarán será el número 23 entre ambos, lo que lo convertirá en el duelo más repetido entre tenistas que continúan en activo, por encima de los 22 encuentros que han protagonizado Novak Djokovic y Marin Cilic.

Zverev ganó el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, disputado hace una década en San Petersburgo, Rusia. La semifinal de este sábado será además su primer choque de la temporada y el primero en el que el alemán se presenta como número uno del mundo.

Después de las Finales ATP, el español tiene previsto incorporarse al equipo de su país para disputar la Final 8 de la Copa Davis, que se celebrará la próxima semana en Bolonia, Italia.

No obstante, el tenista indicó que evaluará su condición física día a día, debido a las molestias en la pierna izquierda que han marcado su participación en el torneo de Turín.